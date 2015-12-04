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18-летний парень взобрался на главную елку Чернигова

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:43
  • Просмотров: 44
18-летний парень взобрался на главную елку Чернигова
Виталий Моргацкий забрался на самую верхушку главной новогодней елки Чернигова, установленной на Красной площади, пишет КП.ua.

По словам руфера, идея залезть на каркас, у него появилась давно, но Виталий выжидал удачный момент.

- Страшно мне не было. Все - рассчитано. Было где-то три часа ночи, подождал пока уйдет охрана и залез. Сделал на память снимки. Главное в этих делах не спешить, - рассказал Виталий.

Осуществлением своей мечты Виталий доволен. Парень начал заниматься руфом 8 месяцев назад.

Виталий признается – из-за своего увлечения его успели и отчислить из университета, так, как он часто пропускал занятия. В планах у парня стать известным благодаря своему увлечению.

В полиции просят не повторять подвиги 18-летнего жителя Чернигова. Если попадетесь, могут не только пожурить, но и штраф выписать по статье «мелкое хулиганство».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: kp.ua

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