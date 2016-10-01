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Транспортная реформа в городе провалена, – мэр Чернигова

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:44
  • Просмотров: 25
Транспортная реформа в городе провалена, – мэр Чернигова
На итоговой пресс-конференции 27 декабря мэр Чернигова Владислав Атрошенко подвел итог городской реформе транспорта, которую анонсировали в начале года. В этом вопросе ничего абсолютно не сделано, дал свою оценку городской голова.

– Есть вопросы недоработки, но есть проблемы в объективных вещах. Сегодня мы держим цену 3,50. Ждем хотя бы увеличения заработной платы, чтобы прошел удар от увеличения коммунальных платежей. Но при цене 3,50 сложно требовать обновление подвижного состава, – заявил Владислав Атрошенко.

Он подтвердил, что после повышения минимальной заработной платы стоимость вырастет. Но приблизительную стоимость проезда в следующем году не назвал.

Относительно ночных маршрутов – это обязательно будет сделано, заявил мэр. Также он рассказал, что в будущем маршрутки будут одного цвета, а водителей оденут в стандартизированную форму.
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Источник: 0462.ua

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