﻿﻿ Мэр Чернигова объяснил, зачем в начале января садики закроют на 10 дней » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Мэр Чернигова объяснил, зачем в начале января садики закроют на 10 дней
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Мэр Чернигова объяснил, зачем в начале января садики закроют на 10 дней

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:50
  • Просмотров: 27
Мэр Чернигова объяснил, зачем в начале января садики закроют на 10 дней

С 1 по 10 января в детских садах сотрудников отправляют на каникулы за свой счет. Мамы детей возмущаются и в соцсетях планируют собраться, чтобы прийти под стены горсовета с протестом. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объяснил свои действия желанием защитить детей от гриппа.

– Это сделано в первую очередь не для экономии, а чтобы дети не заражались гриппом. Если мамам дешевле и легче найти время для лечения своих детей, без проблем откроем садики, – заявил мэр города во время пресс-конференции 27 декабря.

Карантин организовали согласно статистике заболевших. Учитывалось количество отсутствующих детей в садиках и школах. Сейчас заболеваемость детей растет. Поскольку в школах дети заболевали быстрее, их отправили на карантин раньше.

– Сейчас ходит такой штамм гриппа, при котором дети буквально сгорают за часы, – попытался убедить присутствующих на пресс-конференции Владислав Атрошенко.

При этом мэр Чернигова отметил, что если родителям это не нужно, то садики не будут закрывать. Это не вопрос экономии, подчеркнул он.

В этом году ожидается две волны заболеваемости детей. Поэтому есть вероятность, что детей могут отправить на карантин еще и в конце января.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Работники детсадов, продавцы, кондуктора и водители общественного транспорт ...

23 декабря, на заседании городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению

Дети в черниговских детских садиках мерзнуть не будут

Помещения дошкольных учебных заведений города Чернигова уже на этой неделе будут подключены к

Из Чернигова на отдых в Латвию отправилась группа детей из семей погибших в ...

Дети около двух недель будут отдыхать в реабилитационно-лечебном центре курорта Яундбулте, что в

В школах Чернигова учатся свыше 220 детей-переселенцев с востока Украины и ...

Об этом сообщили в управлении образования Черниговского городского совета.

В школах Чернигова ученики 1-4-х классов будут питаться бесплатно

В школах Чернигова в этом году питание учеников 1-4-х классов будет финансироваться из городского

Праздник Новогодней елки собрал 650 детей со всей области

5 января на праздник Новогодней елки прибыло 650 детей со всей области, среди которых дети-сироты
﻿
Видео
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети