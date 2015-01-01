Мэр Чернигова объяснил, зачем в начале января садики закроют на 10 дней

– Это сделано в первую очередь не для экономии, а чтобы дети не заражались гриппом. Если мамам дешевле и легче найти время для лечения своих детей, без проблем откроем садики, – заявил мэр города во время пресс-конференции 27 декабря.Карантин организовали согласно статистике заболевших. Учитывалось количество отсутствующих детей в садиках и школах. Сейчас заболеваемость детей растет. Поскольку в школах дети заболевали быстрее, их отправили на карантин раньше.– Сейчас ходит такой штамм гриппа, при котором дети буквально сгорают за часы, – попытался убедить присутствующих на пресс-конференции Владислав Атрошенко.При этом мэр Чернигова отметил, что если родителям это не нужно, то садики не будут закрывать. Это не вопрос экономии, подчеркнул он.В этом году ожидается две волны заболеваемости детей. Поэтому есть вероятность, что детей могут отправить на карантин еще и в конце января.