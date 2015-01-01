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С 1 по 10 января в детских садах сотрудников отправляют на каникулы за свой счет. Мамы детей возмущаются и в соцсетях планируют собраться, чтобы прийти под стены горсовета с протестом. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объяснил свои действия желанием защитить детей от гриппа.
– Это сделано в первую очередь не для экономии, а чтобы дети не заражались гриппом. Если мамам дешевле и легче найти время для лечения своих детей, без проблем откроем садики, – заявил мэр города во время пресс-конференции 27 декабря.
Карантин организовали согласно статистике заболевших. Учитывалось количество отсутствующих детей в садиках и школах. Сейчас заболеваемость детей растет. Поскольку в школах дети заболевали быстрее, их отправили на карантин раньше.
– Сейчас ходит такой штамм гриппа, при котором дети буквально сгорают за часы, – попытался убедить присутствующих на пресс-конференции Владислав Атрошенко.
При этом мэр Чернигова отметил, что если родителям это не нужно, то садики не будут закрывать. Это не вопрос экономии, подчеркнул он.
В этом году ожидается две волны заболеваемости детей. Поэтому есть вероятность, что детей могут отправить на карантин еще и в конце января.
Мэр Чернигова объяснил, зачем в начале января садики закроют на 10 дней
- Вчера, 20:50
- Просмотров: 27
С 1 по 10 января в детских садах сотрудников отправляют на каникулы за свой счет. Мамы детей возмущаются и в соцсетях планируют собраться, чтобы прийти под стены горсовета с протестом. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объяснил свои действия желанием защитить детей от гриппа.
– Это сделано в первую очередь не для экономии, а чтобы дети не заражались гриппом. Если мамам дешевле и легче найти время для лечения своих детей, без проблем откроем садики, – заявил мэр города во время пресс-конференции 27 декабря.
Карантин организовали согласно статистике заболевших. Учитывалось количество отсутствующих детей в садиках и школах. Сейчас заболеваемость детей растет. Поскольку в школах дети заболевали быстрее, их отправили на карантин раньше.
– Сейчас ходит такой штамм гриппа, при котором дети буквально сгорают за часы, – попытался убедить присутствующих на пресс-конференции Владислав Атрошенко.
При этом мэр Чернигова отметил, что если родителям это не нужно, то садики не будут закрывать. Это не вопрос экономии, подчеркнул он.
В этом году ожидается две волны заболеваемости детей. Поэтому есть вероятность, что детей могут отправить на карантин еще и в конце января.
Источник: 0462.ua
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