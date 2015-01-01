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Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления городом

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 19:00
  • Просмотров: 23
Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления городом

На итоговой годовой пресс-конференции мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о проблемах работы с чиновниками. Они не могут выполнять указания, считает городской голова.

– В бизнесе себя окружаешь людьми, которых понимаешь, и которые дают результат. С чем я столкнулся в местном самоуправлении. Ты вызываешь подчиненного, ставишь задание. Он кивает головой, показывает, что все понимает. Проходит время. Ничего не сделано. Ты снова его вызываешь, спрашиваешь: все понятно? Все. Это тяжело? Нет. Сделаешь? Да. Проходит время и опять ничего не сделано, – поделился своим опытом Владислав Атрошенко.
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Источник: 0462.ua

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