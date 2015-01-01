Атрошенко рассказал, чем бизнес отличается от управления городом

– В бизнесе себя окружаешь людьми, которых понимаешь, и которые дают результат. С чем я столкнулся в местном самоуправлении. Ты вызываешь подчиненного, ставишь задание. Он кивает головой, показывает, что все понимает. Проходит время. Ничего не сделано. Ты снова его вызываешь, спрашиваешь: все понятно? Все. Это тяжело? Нет. Сделаешь? Да. Проходит время и опять ничего не сделано, – поделился своим опытом Владислав Атрошенко.