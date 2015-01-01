4ернігів.інфо » Стрічка новин » Ворам, похоже, стало мало ковра и занавесок в детском саду: с черниговской школы воры похитили конфеты
На прошлых выходных воры наведались еще к одной из черниговских школ. Так, неизвестный, путем отжима металлопластикового окна ночью проникла в кабинет на первом этаже в ОУЗ № 22.
Из кабинета заведения после ночного визита исчезли два подарочных пакеты с конфетами, а также зарядное устройство для мобильного телефона.
Напомним, в конце ноября в Чернигове обокрали школу и садик.
Ворам, похоже, стало мало ковра и занавесок в детском саду: с черниговской школы воры похитили конфеты
- Вчера, 21:04
- Просмотров: 23
На прошлых выходных воры наведались еще к одной из черниговских школ. Так, неизвестный, путем отжима металлопластикового окна ночью проникла в кабинет на первом этаже в ОУЗ № 22.
Из кабинета заведения после ночного визита исчезли два подарочных пакеты с конфетами, а также зарядное устройство для мобильного телефона.
Напомним, в конце ноября в Чернигове обокрали школу и садик.
Источник: Высокий вал
Рекомендуем похожее:
Дважды в одну реку: в Чернигове снова обокрали тот же сад
Во второй раз за 10 дней неизвестные залезли в детский сад и вынесли оттуда имущество.
В Чернигове из церкви украли золото и серебро
Несколько дней назад с черниговской церкви воры похитили золото и серебро.
В Чернигове за день воры распотрошили три лифта
В районе бывшего летного училища 5 декабря злоумышленники совершили три кражи лифтового
Обокрали квартиру заместителя начальника
Волна краж, накрывшая город, и не думает спадать. 5 декабря неизвестные злоумышленники обчистили
В Чернигове - кража на полмиллиона гривен
В Чернигове неизвестные злоумышленники обчистили квартиру главного инспектора таможенного поста
Украли 50 джинсов из магазина, «Спорт +» на проспекте Победы, 91
В ночь на 20 сентября неизвестные злоумышленники обокрали магазин, украли с полсотни фирменных
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Добавить комментарий!