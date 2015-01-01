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Ворам, похоже, стало мало ковра и занавесок в детском саду: с черниговской школы воры похитили конфеты

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 21:04
  • Просмотров: 23
Ворам, похоже, стало мало ковра и занавесок в детском саду: с черниговской школы воры похитили конфеты
На прошлых выходных воры наведались еще к одной из черниговских школ. Так, неизвестный, путем отжима металлопластикового окна ночью проникла в кабинет на первом этаже в ОУЗ № 22.

Из кабинета заведения после ночного визита исчезли два подарочных пакеты с конфетами, а также зарядное устройство для мобильного телефона.

Напомним, в конце ноября в Чернигове обокрали школу и садик.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: Высокий вал

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