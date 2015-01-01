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3D города – мега масштабный проект стартовал
- Вчера, 23:39
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Нашей команде дизайнеров посчастливилось стать участниками проекта по созданию 3D городов.
Проект предусматривает применение 3D моделирования для ресурсов локации и интернет путеводителей.
Прежде всего, качеством моделей – профессиональные модели с полной идентичностью. Так же каждая 3Д модель (а первым этапом будут создаваться модели зданий и сооружений несущие историческую или архитектурную ценность) будет подкреплена исторически – архитектурной справкой с указанием каждого интересного элемента. И помимо всего этого предполагается моделирование городов на разные эпохи развития, что несет и исторически-обучающую нагрузку.
Согласитесь, как будет интересно узнать все интересные моменты о памятнике истории и архитектуры в визуальной форме, а затем воочию рассмотреть уже то, что интересно. Возможность рассмотреть лепнину на старых зданиях, купала церквей и башни крепостей – вот возможности которые мы хотим дать всем желающим.
И самым приятным для нашей студии дизайна, стало то, что пилотным городом в проекте стал нами всеми любимый Чернигов.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ :
.
0(68) 543-93-08 / 0 (63) 524-69-41.
sale@dwebelki.com
Проект предусматривает применение 3D моделирования для ресурсов локации и интернет путеводителей.
Чем же этот проект отличается от внедряемых Google и Yandex на своих картах?
Прежде всего, качеством моделей – профессиональные модели с полной идентичностью. Так же каждая 3Д модель (а первым этапом будут создаваться модели зданий и сооружений несущие историческую или архитектурную ценность) будет подкреплена исторически – архитектурной справкой с указанием каждого интересного элемента. И помимо всего этого предполагается моделирование городов на разные эпохи развития, что несет и исторически-обучающую нагрузку.
Согласитесь, как будет интересно узнать все интересные моменты о памятнике истории и архитектуры в визуальной форме, а затем воочию рассмотреть уже то, что интересно. Возможность рассмотреть лепнину на старых зданиях, купала церквей и башни крепостей – вот возможности которые мы хотим дать всем желающим.
И самым приятным для нашей студии дизайна, стало то, что пилотным городом в проекте стал нами всеми любимый Чернигов.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ :
.
0(68) 543-93-08 / 0 (63) 524-69-41.
sale@dwebelki.com
Источник: dwebelki.com
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