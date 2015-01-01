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В Чернигове отметили спасателей, которые проявили смелость и решительность при ликвидации последствий разрушения общежития на улице Попудренко.
Начальник Управления ГСЧС в Черниговской области полковник службы гражданской защиты Роман Гордовый вручил награды спасателям, которые работали на ликвидации последствий разрушения жилого дома по улице Попудренко, 16.
Государственной службой Украины чрезвычайных ситуаций нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайной ситуации2 награждены:
- Владимир Василенко - начальник оперативно-координационного центра, полковник службы гражданской защиты,
- Роман Соболев - старший помощник начальника смены оперативно-координационного центра майор службы гражданской защиты,
- Василий Паньковский - начальник караула пожарно-спасательной части капитан службы гражданской защиты,
- Николай Кутний - командир отделения пожарно-спасательной части, прапорщик службы гражданской защиты.
Еще 4 сотрудника отмечены грамотами. Кроме того, руководством управления 9 сотрудников получили благодарности, а трое офицеров – очередные специальные звания.
Спасатели, работавшие на месте разрушения общежития в Чернигове, получили награды
- Сегодня, 14:00
- Просмотров: 17
В Чернигове отметили спасателей, которые проявили смелость и решительность при ликвидации последствий разрушения общежития на улице Попудренко.
Начальник Управления ГСЧС в Черниговской области полковник службы гражданской защиты Роман Гордовый вручил награды спасателям, которые работали на ликвидации последствий разрушения жилого дома по улице Попудренко, 16.
Государственной службой Украины чрезвычайных ситуаций нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайной ситуации2 награждены:
- Владимир Василенко - начальник оперативно-координационного центра, полковник службы гражданской защиты,
- Роман Соболев - старший помощник начальника смены оперативно-координационного центра майор службы гражданской защиты,
- Василий Паньковский - начальник караула пожарно-спасательной части капитан службы гражданской защиты,
- Николай Кутний - командир отделения пожарно-спасательной части, прапорщик службы гражданской защиты.
Еще 4 сотрудника отмечены грамотами. Кроме того, руководством управления 9 сотрудников получили благодарности, а трое офицеров – очередные специальные звания.
Источник: 0462.ua
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