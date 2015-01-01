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Ввели штраф за выплату зарплат «в конверте»

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 12:30
  • Просмотров: 20
Ввели штраф за выплату зарплат «в конверте»

Он составит 320 тыс грн. Президент одобрил штрафы для работодателей.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат подписан Президентом Украины Петром Порошенко, — говорится в мониторинге законопроекта №5130.

Таким образом, работодатели должны будут уплатить штраф в размере до 3-х минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, а в случае блокирования работы инспектора при выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса — 100 минимальных зарплат (3200 грн * 100, — ред).

Как ранее сообщалось, Президент подписал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», по которому с 1 января предусматривается обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ) даже теми физлицами-предпринимателями (ФЛП, ФОПы), которые не получают доход от своего бизнеса. Согласно закону, ФОПы будут в обязательном порядке платить соцвзнос в размере более 704 в месяц. Напомним, ранее ЕСВ составлял минимум 352 грн и платился лишь в случае получения бизнесменом прибыли. Размер соцвноза вырастет из-за повышения вдвое минимальной зарплаты.

Тем временем, в Госстате подсчитали, что в ноябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с октябрем на 1%, или на 56 гривен до 5406 гривен в месяц.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hubs.ua

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