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Многие потребители не только в Украине, но и во всем мире предполагают, что в квартиру поставляется газ плохого качества, если конфорка горит красным или желтым пламенем, а вода долго закипает. О критериях качества газа рассказали специалисты НАК «Нафтогаз Украины» на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Как стало известно, цвет пламени в газовой плите зависит не от состава газа, а от чистоты газовой плиты и достаточного количества воздуха в помещении. В идеально отрегулированной конфорке, газ будет гореть равномерным, синим пламенем
Красный цвет сгораемого газа свидетельствует о повышенном выделении окиси углерода, что может привести к отравлению угарным газом. Если газ горит красным цветом и газовая колонка гаснет, следует немедленно вызвать мастера и устранить проблему.
Желтый цвет газа свидетельствует о том, что в помещении недостаточно кислорода, закоптилась форсунка, загрязнена газовая конфорка или на кухне плохая вентиляция.
Заметив нарушение цвета пламени необходимо позвонить в газовую службу по номеру 104, вызвать мастера, который отрегулирует плиту и воздушный затвор в котле, почистит газовую колонку и заменит форсунку горелки.
«Правда и мифы». От чегозависит качество газа
- Сегодня, 13:00
- Просмотров: 27
Многие потребители не только в Украине, но и во всем мире предполагают, что в квартиру поставляется газ плохого качества, если конфорка горит красным или желтым пламенем, а вода долго закипает. О критериях качества газа рассказали специалисты НАК «Нафтогаз Украины» на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Как стало известно, цвет пламени в газовой плите зависит не от состава газа, а от чистоты газовой плиты и достаточного количества воздуха в помещении. В идеально отрегулированной конфорке, газ будет гореть равномерным, синим пламенем
Красный цвет сгораемого газа свидетельствует о повышенном выделении окиси углерода, что может привести к отравлению угарным газом. Если газ горит красным цветом и газовая колонка гаснет, следует немедленно вызвать мастера и устранить проблему.
Желтый цвет газа свидетельствует о том, что в помещении недостаточно кислорода, закоптилась форсунка, загрязнена газовая конфорка или на кухне плохая вентиляция.
Заметив нарушение цвета пламени необходимо позвонить в газовую службу по номеру 104, вызвать мастера, который отрегулирует плиту и воздушный затвор в котле, почистит газовую колонку и заменит форсунку горелки.
Источник: hyser.com.ua
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