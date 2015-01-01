﻿﻿ «Правда и мифы». От чегозависит качество газа » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » «Правда и мифы». От чегозависит качество газа
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

«Правда и мифы». От чегозависит качество газа

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:00
  • Просмотров: 27
«Правда и мифы». От чегозависит качество газа
Многие потребители не только в Украине, но и во всем мире предполагают, что в квартиру поставляется газ плохого качества, если конфорка горит красным или желтым пламенем, а вода долго закипает. О критериях качества газа рассказали специалисты НАК «Нафтогаз Украины» на своей официальной странице в социальной сети Facebook.


Как стало известно, цвет пламени в газовой плите зависит не от состава газа, а от чистоты газовой плиты и достаточного количества воздуха в помещении. В идеально отрегулированной конфорке, газ будет гореть равномерным, синим пламенем

Красный цвет сгораемого газа свидетельствует о повышенном выделении окиси углерода, что может привести к отравлению угарным газом. Если газ горит красным цветом и газовая колонка гаснет, следует немедленно вызвать мастера и устранить проблему.
«Правда и мифы». От чегозависит качество газа


Желтый цвет газа свидетельствует о том, что в помещении недостаточно кислорода, закоптилась форсунка, загрязнена газовая конфорка или на кухне плохая вентиляция.

Заметив нарушение цвета пламени необходимо позвонить в газовую службу по номеру 104, вызвать мастера, который отрегулирует плиту и воздушный затвор в котле, почистит газовую колонку и заменит форсунку горелки.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: hyser.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

«Субсидий хватит всем». Сколько средств дополнительно выделили в Украине на ...

Объем финансирования субсидий увеличили народные депутаты, и внесли изменения в государственный

В Украине в 2017 году субсидиантам еще больше урежут норму газа

Возможность уменьшить нормы потребления энергоресурсов, на которые начисляется субсидия,

Стало известно, как в Украине будут вести учет потребленного газа

На учет природного газа по правилам, которые действуют в Европейском союзе, планирует прейти и

Украина прекратила закупки российского газа - "Газпром"

Сегодня по состоянию на 10 часов утра "Нафтогаз Украины" выбрал ранее предоплаченные объемы

Социальная норма: Правительство установило 1200 кубометров газа на весь ото ...

Кабинет министров Украины установил социальную норму потребления газа в размере 1200 кубометров на

«Нафтогаз» ограничил поставку газа в Черниговский регион

"Нафтогаз Украины" уведомил об ограничении поставок природного газа руководителей 11 областей,
﻿
Видео
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети