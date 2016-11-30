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Как черниговцам проверить правильность начисления стоимости тепла: формула расчета

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 29
Как черниговцам проверить правильность начисления стоимости тепла: формула расчета
Правильность начисления стоимости централизованного теплоснабжения в Украине потребители могут проверить самостоятельно. Как стало известно, для расчетов следует применить следующую формулу: стоимость 1 гигакалории умножить на объем потребленной теплоэнергии. Об этом сообщает сайт domik.ua

Принцип расчета стоимости 1 Гкал

Цена 1 гигакалории, формируется коммерческими и коммунальными компаниями, которые поставляют тепло и горячую воду потребителям. В цену 1 гигакалории входит стоимость электроэнергии и газа, расходы на инвестиционные программы, ремонт оборудования и сетей, зарплата персоналу, текущие расходы и др. Тарифы, предложенные поставщиками услуг, утверждает национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что определяет стоимость тепла

Размер платежа за централизованное отопление определяет не столько стоимость гигакалории, сколько объем потребленной теплоэнергии.

Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года утвердил 3 способа начисления объема потребленного тепла поставщику услуг:

•по показаниям прибора учета тепла (домовой либо индивидуальный);

•по аналогичной схеме с домами, которые оснащены счетчиками — в тех городах, где часть домов со счетчиками составляет более 50%;

•в городах, где уровень оснащения счетчиками ниже 50%, по норме, с учетом фактической температуры внешнего воздуха и длительности периода отопительного сезона.

Такие методы начисления стоимости тепла утверждены постановлением №865 от 30.11.2016 года. Отметим, что если многоквартирный дом оснащен общедомовым счетчиком, платеж за тепло насчитывается, исходя из показателей, где указано реальное потребление тепла, пропорционально площади квартиры. В случае если счетчик отсутствует, жители должны платить за отопление, исходя из утвержденных норм.

Информация о цене гигакалории и нормативы начисления объема потребленной энергии является открытой. Ознакомиться с данными можно на сайте поставщика тепла. Эта информация должна быть размещена и на квитанции:

Составляющие тарифа на тепло

В состав тарифа на тепло входит ремонт теплосетей и установление счетчиков. То есть, оплачивая счета за отопление, каждый потребитель уже вкладывает часть средств в установление счетчиков, замену труб. Однако здесь стоит отметить, что в разных городах состояние котельных систем, теплосетей и самих домов, могут значительно отличаться, поэтому платежи граждан будут напрямую зависеть от органов местного самоуправления, а точнее, от их способности самостоятельно организовать процесс модернизации систем.

Как снизить стоимость тепла

Относительно небольшой будет плата за отопление в следующих случаях:

•Если теплотрассы утеплены, а котельная обновлена, и тепло не теряется «по дороге» к потребителю.

•Если дом является хорошо утепленным, оборудован приборами регулирования и учета потребленного тепла.

•Также помогут снизить стоимость тепла комплексные программы модернизации и улучшения коммунальной энергетики.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: domik.ua

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