Как черниговцам проверить правильность начисления стоимости тепла: формула расчета

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Правильность начисления стоимости централизованного теплоснабжения в Украине потребители могут проверить самостоятельно. Как стало известно, для расчетов следует применить следующую формулу: стоимость 1 гигакалории умножить на объем потребленной теплоэнергии. Об этом сообщает сайт domik.ua
Принцип расчета стоимости 1 Гкал
Цена 1 гигакалории, формируется коммерческими и коммунальными компаниями, которые поставляют тепло и горячую воду потребителям. В цену 1 гигакалории входит стоимость электроэнергии и газа, расходы на инвестиционные программы, ремонт оборудования и сетей, зарплата персоналу, текущие расходы и др. Тарифы, предложенные поставщиками услуг, утверждает национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Что определяет стоимость тепла
Размер платежа за централизованное отопление определяет не столько стоимость гигакалории, сколько объем потребленной теплоэнергии.
Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года утвердил 3 способа начисления объема потребленного тепла поставщику услуг:
•по показаниям прибора учета тепла (домовой либо индивидуальный);
•по аналогичной схеме с домами, которые оснащены счетчиками — в тех городах, где часть домов со счетчиками составляет более 50%;
•в городах, где уровень оснащения счетчиками ниже 50%, по норме, с учетом фактической температуры внешнего воздуха и длительности периода отопительного сезона.
Такие методы начисления стоимости тепла утверждены постановлением №865 от 30.11.2016 года. Отметим, что если многоквартирный дом оснащен общедомовым счетчиком, платеж за тепло насчитывается, исходя из показателей, где указано реальное потребление тепла, пропорционально площади квартиры. В случае если счетчик отсутствует, жители должны платить за отопление, исходя из утвержденных норм.
Информация о цене гигакалории и нормативы начисления объема потребленной энергии является открытой. Ознакомиться с данными можно на сайте поставщика тепла. Эта информация должна быть размещена и на квитанции:
Составляющие тарифа на тепло
В состав тарифа на тепло входит ремонт теплосетей и установление счетчиков. То есть, оплачивая счета за отопление, каждый потребитель уже вкладывает часть средств в установление счетчиков, замену труб. Однако здесь стоит отметить, что в разных городах состояние котельных систем, теплосетей и самих домов, могут значительно отличаться, поэтому платежи граждан будут напрямую зависеть от органов местного самоуправления, а точнее, от их способности самостоятельно организовать процесс модернизации систем.
Как снизить стоимость тепла
Относительно небольшой будет плата за отопление в следующих случаях:
•Если теплотрассы утеплены, а котельная обновлена, и тепло не теряется «по дороге» к потребителю.
•Если дом является хорошо утепленным, оборудован приборами регулирования и учета потребленного тепла.
•Также помогут снизить стоимость тепла комплексные программы модернизации и улучшения коммунальной энергетики.
Как черниговцам проверить правильность начисления стоимости тепла: формула расчета
- Сегодня, 13:30
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Правильность начисления стоимости централизованного теплоснабжения в Украине потребители могут проверить самостоятельно. Как стало известно, для расчетов следует применить следующую формулу: стоимость 1 гигакалории умножить на объем потребленной теплоэнергии. Об этом сообщает сайт domik.ua
Принцип расчета стоимости 1 Гкал
Цена 1 гигакалории, формируется коммерческими и коммунальными компаниями, которые поставляют тепло и горячую воду потребителям. В цену 1 гигакалории входит стоимость электроэнергии и газа, расходы на инвестиционные программы, ремонт оборудования и сетей, зарплата персоналу, текущие расходы и др. Тарифы, предложенные поставщиками услуг, утверждает национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Что определяет стоимость тепла
Размер платежа за централизованное отопление определяет не столько стоимость гигакалории, сколько объем потребленной теплоэнергии.
Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года утвердил 3 способа начисления объема потребленного тепла поставщику услуг:
•по показаниям прибора учета тепла (домовой либо индивидуальный);
•по аналогичной схеме с домами, которые оснащены счетчиками — в тех городах, где часть домов со счетчиками составляет более 50%;
•в городах, где уровень оснащения счетчиками ниже 50%, по норме, с учетом фактической температуры внешнего воздуха и длительности периода отопительного сезона.
Такие методы начисления стоимости тепла утверждены постановлением №865 от 30.11.2016 года. Отметим, что если многоквартирный дом оснащен общедомовым счетчиком, платеж за тепло насчитывается, исходя из показателей, где указано реальное потребление тепла, пропорционально площади квартиры. В случае если счетчик отсутствует, жители должны платить за отопление, исходя из утвержденных норм.
Информация о цене гигакалории и нормативы начисления объема потребленной энергии является открытой. Ознакомиться с данными можно на сайте поставщика тепла. Эта информация должна быть размещена и на квитанции:
Составляющие тарифа на тепло
В состав тарифа на тепло входит ремонт теплосетей и установление счетчиков. То есть, оплачивая счета за отопление, каждый потребитель уже вкладывает часть средств в установление счетчиков, замену труб. Однако здесь стоит отметить, что в разных городах состояние котельных систем, теплосетей и самих домов, могут значительно отличаться, поэтому платежи граждан будут напрямую зависеть от органов местного самоуправления, а точнее, от их способности самостоятельно организовать процесс модернизации систем.
Как снизить стоимость тепла
Относительно небольшой будет плата за отопление в следующих случаях:
•Если теплотрассы утеплены, а котельная обновлена, и тепло не теряется «по дороге» к потребителю.
•Если дом является хорошо утепленным, оборудован приборами регулирования и учета потребленного тепла.
•Также помогут снизить стоимость тепла комплексные программы модернизации и улучшения коммунальной энергетики.
Источник: domik.ua
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