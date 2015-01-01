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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в фейсбуке телеканал "Детинец".
Скорее всего, сегодня 29 декабря на очередной сессии горсовете депутаты это решение поддержат. Его уже хотели освободить на прошлой сессии из-за скандала со светодиодными фонарями и проваленной транспортной реформой, в частности на это решение настаивали депутаты фракции "Наш Край"
Добавим, что на прошлой сессии городской голова уже "потерял" одного заместителя Валерия Бондарчука, то руководил сферу архитектуры и строительства.
Заместитель городского головы Александр Кириченко написал заявление на увольнение
- Сегодня, 15:00
- Просмотров: 13
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в фейсбуке телеканал "Детинец".
Скорее всего, сегодня 29 декабря на очередной сессии горсовете депутаты это решение поддержат. Его уже хотели освободить на прошлой сессии из-за скандала со светодиодными фонарями и проваленной транспортной реформой, в частности на это решение настаивали депутаты фракции "Наш Край"
Добавим, что на прошлой сессии городской голова уже "потерял" одного заместителя Валерия Бондарчука, то руководил сферу архитектуры и строительства.
Источник: Типичный Чернигов
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