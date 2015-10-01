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В 2016 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году - 995 случаев ).
Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова".
Вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 количество нарушений свободы слова составила 305 случаев.
В 2016 году в Украине зафиксировано 262 нарушения свободы слова - ИМИ
- Сегодня, 15:30
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В 2016 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году - 995 случаев ).
Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова".
Вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 количество нарушений свободы слова составила 305 случаев.
Источник: рik.cn.ua
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