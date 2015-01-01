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В Чернигове отказываются возить школьников за полцены

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 12:35
  • Просмотров: 28
В Чернигове отказываются возить школьников за полцены
В Чернигове водители маршруток отказываются возить школьников за 1,75 грн. Аргументируя это тем, что в школах города пока каникулы и льготный проезд для школьников не действителен.

«Согласно решению исполкома, школьники Чернигова имеют право на льготный проезд с 1 сентября по 31 мая», - прокомментировала ситуацию начальник отдела электротранспорта, связи и безопасности дорожного движения Управления транспорта и связи городского совета Наталья Секач.

Она также уточнила, если и в дальнейшем будут подобные действия со стороны водителей, то нужно запомнить номер маршрута и машины и обращаться с жалобой в управление транспорта.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv

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