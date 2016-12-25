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Врач, утонувший с машиной в Десне, совершил самоубийство

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:00
  • Просмотров: 42
Врач, утонувший с машиной в Десне, совершил самоубийство
Причиной смерти стоматолога является механическая асфиксия в результате попадания воды в легкие, - сообщают в полиции.
Правоохранители подозревали, что мужчины могли сначала убить, а потом сбросить вместе с машиной в реку. Однако результаты вскрытия эту версию не подтвердили.
Итак, основной версией остается самоубийство. Теперь следует выяснить, почему врач решился на такое.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: svoboda.fm

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