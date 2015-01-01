4ернігів.інфо » Стрічка новин » Кому в Чернигове разрешили ездить в троллейбусах в 2017 году за счет городского бюджета?
Члены исполнительного комитета единогласно дали добро на бесплатный проезд для:
-почетных граждан Чернигова (4 человека);
- врачей и медсестер лечебно-профилактических учреждений (291 человек), и даже удивились, почему руководство больниц просит бесплатный проезд для своих сотрудников только в рабочие дни, ведь многим из них приходится ездить на вызова (делать уколы и прочее) и в выходные, и в праздничные дни тоже;
- работников Красного креста (12 человек)
- переводчиков-дактилологов из общества глухих (5 человек)
- социальных работников (4 человека), члены исполнительного комитета прокомментировали, что соцработники, которые ходят к своим подопечным на дом, получают минимальную зарплату и как никто нуждаются в бесплатном проезде. Но неужели 4 проездных (2 для Новозаводского совета и 2 для Деснянского) достаточно?
- сотрудников «Зеленбуда» (6 человек);
-сотрудников экоинспекции КП «АТП-2528» (10 человек);
-сотрудников ЖКХ (3 человека);
-сотрудников центра социальной реабилитации детей-инвалидов (6 человек);
- сотрудников Черниговского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи (16 человек).
А вот касательно того, давать ли бесплатный проезд почетным донорам Украины (кстати, по данным, которые поступили в управления транспорта, их у нас 488 человек), а также сотрудникам криминально-исполнительных инспекций пенитенциарной службы (22 человека), эти вопросы отложили.
- Бесплатный проезд для почетных доноров Украины... 488 человек? Этого я не понимаю. Что надо, чтобы стать почетным донором?.. А зачем нужен бесплатный проезд сотрудникам пенитенциарной службы? Да еще и без ограничений. Они и так сейчас достаточно финансируются..., - прокомментировал по данным категориям городской голова Владислав Атрошенко.
Как выяснилось, никто из властей не вникал, кому и зачем нужен бесплатный проезд. А что нужно сделать, чтобы стать почетным донором, также не знают. По их словам начальника управления транспорта и связи Александра Бельского, просто так было всегда, «так сложилось исторически» - из года в год подавались примерно одни и те же списки «претендентов» на бесплатный проезд.
Процедура следующая: соответствующие учреждения или службы подают заявки на бесплатный проезд в троллейбусах Чернигова на следующий год для своих сотрудников.
А уже исполнительный комитет принимает принимает решение.
Поэтому категории, вызвавшие сомнения, пока отложили, чтобы во всем разобраться.
СПРАВКА:
Доноры, которые безвозмездно сдали кровь в количестве 40 разовых максимально допустимых доз или плазму крови в количестве 60 разовых максимально допустимых доз, независимо от времени их сдачи, приобретают статус Почетного донора Украины. Таким лицам выдается соответствующее удостоверение и вручается нагрудный знак «Почетный донор Украины».
Кому в Чернигове разрешили ездить в троллейбусах в 2017 году за счет городского бюджета?
- Вчера, 17:00
- Просмотров: 35
Члены исполнительного комитета единогласно дали добро на бесплатный проезд для:
-почетных граждан Чернигова (4 человека);
- врачей и медсестер лечебно-профилактических учреждений (291 человек), и даже удивились, почему руководство больниц просит бесплатный проезд для своих сотрудников только в рабочие дни, ведь многим из них приходится ездить на вызова (делать уколы и прочее) и в выходные, и в праздничные дни тоже;
- работников Красного креста (12 человек)
- переводчиков-дактилологов из общества глухих (5 человек)
- социальных работников (4 человека), члены исполнительного комитета прокомментировали, что соцработники, которые ходят к своим подопечным на дом, получают минимальную зарплату и как никто нуждаются в бесплатном проезде. Но неужели 4 проездных (2 для Новозаводского совета и 2 для Деснянского) достаточно?
- сотрудников «Зеленбуда» (6 человек);
-сотрудников экоинспекции КП «АТП-2528» (10 человек);
-сотрудников ЖКХ (3 человека);
-сотрудников центра социальной реабилитации детей-инвалидов (6 человек);
- сотрудников Черниговского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи (16 человек).
А вот касательно того, давать ли бесплатный проезд почетным донорам Украины (кстати, по данным, которые поступили в управления транспорта, их у нас 488 человек), а также сотрудникам криминально-исполнительных инспекций пенитенциарной службы (22 человека), эти вопросы отложили.
- Бесплатный проезд для почетных доноров Украины... 488 человек? Этого я не понимаю. Что надо, чтобы стать почетным донором?.. А зачем нужен бесплатный проезд сотрудникам пенитенциарной службы? Да еще и без ограничений. Они и так сейчас достаточно финансируются..., - прокомментировал по данным категориям городской голова Владислав Атрошенко.
Как выяснилось, никто из властей не вникал, кому и зачем нужен бесплатный проезд. А что нужно сделать, чтобы стать почетным донором, также не знают. По их словам начальника управления транспорта и связи Александра Бельского, просто так было всегда, «так сложилось исторически» - из года в год подавались примерно одни и те же списки «претендентов» на бесплатный проезд.
Процедура следующая: соответствующие учреждения или службы подают заявки на бесплатный проезд в троллейбусах Чернигова на следующий год для своих сотрудников.
А уже исполнительный комитет принимает принимает решение.
Поэтому категории, вызвавшие сомнения, пока отложили, чтобы во всем разобраться.
СПРАВКА:
Доноры, которые безвозмездно сдали кровь в количестве 40 разовых максимально допустимых доз или плазму крови в количестве 60 разовых максимально допустимых доз, независимо от времени их сдачи, приобретают статус Почетного донора Украины. Таким лицам выдается соответствующее удостоверение и вручается нагрудный знак «Почетный донор Украины».
Источник: 0462.ua
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