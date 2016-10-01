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Вы еще не придумали, что подарить на Рождество и Старый Новый Год??

  • Автор:РА Lokos
  • Сегодня, 01:24
  • Просмотров: 24
Вы еще не придумали, что подарить на Рождество и Старый Новый Год??
Вы еще не придумали, что подарить на Рождество и Старый Новый Год??
Вы еще не придумали, что подарить на Рождество и Старый Новый Год??

Празднование Нового Года – это встреча с друзьями, родными и близкими, и вот такие подарки мы подготовили для бабулечек и родных. Вы еще не придумали,  что подарить на Рождество  и Старый Новый Год?? Тогда мы  Вам, предлагаем отличный вариант подарка!!


Если Вы ищете интересный и эксклюзивный подарок на Новый Год и Рождество для близкого Вам человека, друга, коллеги, партнера, то для этого отлично подойдет эксклюзивная чашка с фотографией либо же с изображением его хобби, фирменного логотипа, либо же любого другого изображения, все ограничивается только Вашей фантазией.


К тому же, нанесение изображения выполняется методом сублимационной печати, что обеспечивает изображению долговечность и стойкость к температурам, воде. впитывается в специальный полимерный слой керамики и остается там навсегда.


 


Дизайнеры РА Lokos помогут Вам подобрать необходимую форму чашки (кружки), цвет и размеры для правильного размещения изображения на предмете. Помогут подобрать или разработать оригинальный дизайн чашки (кружки).

С уважением PA_Lokos

Связаться с нашими специалистами  096-611-11-13

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Источник: lokos.cn.ua

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