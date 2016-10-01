Празднование Нового Года – это встреча с друзьями, родными и близкими, и вот такие подарки мы подготовили для бабулечек и родных. Вы еще не придумали, что подарить на Рождество и Старый Новый Год?? Тогда мы Вам, предлагаем отличный вариант подарка!!

Если Вы ищете интересный и эксклюзивный подарок на Новый Год и Рождество для близкого Вам человека, друга, коллеги, партнера, то для этого отлично подойдет эксклюзивная чашка с фотографией либо же с изображением его хобби, фирменного логотипа, либо же любого другого изображения, все ограничивается только Вашей фантазией.

К тому же, нанесение изображения выполняется методом сублимационной печати, что обеспечивает изображению долговечность и стойкость к температурам, воде. впитывается в специальный полимерный слой керамики и остается там навсегда.