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Какая судьба ждет нелегальные постройки в Чернигове?

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 31
Какая судьба ждет нелегальные постройки в Чернигове?

На сессии черниговского горсовета 29 декабря рассматривался вопрос о порядке принятия в эксплуатацию пристроенных нелегальных балконов. Вопрос отложили на доработку.

– Город забегаловок, гаражей, каких-то непонятных малых архитектурных форм. И это город с XIII-вековой историей, – описал нынешний внешний вид Чернигова мэр Владислав Атрошенко.

Депутат горсовета Игорь Андрейченко выступил с критикой в адрес главного архитектора города, что это именно его недоработка. С балконами в городе нужно что-то делать, а инициатива решить проблему должна исходить от главного архитектора, заявил он.

Депутат Александр Антонов предложил рассмотреть вариант сноса незаконных балконов. Потому что с ними больше ничего сделать нельзя.

Мэр города Владислав Атрошенко, выслушав депутатов, предложил оставить вопрос на доработку. Депутаты проголосовали «за».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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