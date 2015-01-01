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Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 год

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:15
  • Просмотров: 27
Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 год
Судебные разбирательства по иску жильцов дома №143 на проспекте Победы, пройдут уже после праздников, пишет «Гарт».

Причина задержки в том, что истцы хотели привлечь к ответственности ООО «ЧерниговгазСбыт», но суд решил привлечь к судебному процессу в качестве третьих лиц ПАО «Черниговгаз» и Нацкомиссию по регулированию тарифов.

Напомним, что в доме №143 на проспекте Победы (район Пяти углов) газовщики пытались в ноябре установить общедомовой счетчик. Жильцы дома с таким подходом не согласились и заблокировали работы.

В итоге дом был на 5 дней отключен от газоснабжения. Теперь жильцы требуют компенсацию за моральный ущерб.
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Источник: 0462.ua

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