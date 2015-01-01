Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 год

Причина задержки в том, что истцы хотели привлечь к ответственности ООО «ЧерниговгазСбыт», но суд решил привлечь к судебному процессу в качестве третьих лиц ПАО «Черниговгаз» и Нацкомиссию по регулированию тарифов.Напомним, что в доме №143 на проспекте Победы (район Пяти углов) газовщики пытались в ноябре установить общедомовой счетчик. Жильцы дома с таким подходом не согласились и заблокировали работы.В итоге дом был на 5 дней отключен от газоснабжения. Теперь жильцы требуют компенсацию за моральный ущерб.