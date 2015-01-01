4ернігів.інфо » Стрічка новин » Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 год
Судебные разбирательства по иску жильцов дома №143 на проспекте Победы, пройдут уже после праздников, пишет «Гарт».
Причина задержки в том, что истцы хотели привлечь к ответственности ООО «ЧерниговгазСбыт», но суд решил привлечь к судебному процессу в качестве третьих лиц ПАО «Черниговгаз» и Нацкомиссию по регулированию тарифов.
Напомним, что в доме №143 на проспекте Победы (район Пяти углов) газовщики пытались в ноябре установить общедомовой счетчик. Жильцы дома с таким подходом не согласились и заблокировали работы.
В итоге дом был на 5 дней отключен от газоснабжения. Теперь жильцы требуют компенсацию за моральный ущерб.
Суд по общедомовым счетчикам в Чернигове перенесли на 2017 год
- Сегодня, 10:15
- Просмотров: 27
Судебные разбирательства по иску жильцов дома №143 на проспекте Победы, пройдут уже после праздников, пишет «Гарт».
Причина задержки в том, что истцы хотели привлечь к ответственности ООО «ЧерниговгазСбыт», но суд решил привлечь к судебному процессу в качестве третьих лиц ПАО «Черниговгаз» и Нацкомиссию по регулированию тарифов.
Напомним, что в доме №143 на проспекте Победы (район Пяти углов) газовщики пытались в ноябре установить общедомовой счетчик. Жильцы дома с таким подходом не согласились и заблокировали работы.
В итоге дом был на 5 дней отключен от газоснабжения. Теперь жильцы требуют компенсацию за моральный ущерб.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В центре Чернигова жильцы 60-летнего дома воюют против ресторана (+видео)
В старой четырехэтажке на перекрестке проспекта Мира и улицы Коцюбинского на первом этаже может
Возмущенные действиями местных газовиков черниговцы обратились в суд
Жители многоэтажного дома по проспекту Победы, 143 в Чернигове обратились в Деснянский районный
До конца года «Янтарь» в Чернигове опустеет. Там появятся рестораны
Часть помещения торгового дома «Янтарь» на проспекте Мира уже закрыта. Как пишет газета «Весть»,
Война за свет в центре Чернигова
В Чернигове два дома воюют за электричество: у одних его нет, а у других – электроприборы работают
Скандальный дом на Стрижне попал в число лучших жилых зданий Украины
Два черниговских дома на барегу Стрижня попали в число финалистов всеукраинского конкурса на
Клиенты «Демарка» перекрывали движение на проспекте Победы, потому что в ба ...
Вчера, 13 августа, около 35 клиентов банка "Демарк" перекрывали движение автотранспорта и
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Добавить комментарий!