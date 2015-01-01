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В Украине частично отменили разрешения на перепланировку жилья. Теперь незначительные изменения можно будет не согласовывать.
Кабинет министров отменил необходимость получения разрешительных документов для собственников и нанимателей жилья общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке.
Эта норма действует только в том случае, если перепланировка не предусматривает вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
- Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільні документи, - заявил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Он уточнил, что после завершения указанных работ, ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.
Переделать комнату в общежитии теперь станет проще
- Сегодня, 10:30
- Просмотров: 25
В Украине частично отменили разрешения на перепланировку жилья. Теперь незначительные изменения можно будет не согласовывать.
Кабинет министров отменил необходимость получения разрешительных документов для собственников и нанимателей жилья общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке.
Эта норма действует только в том случае, если перепланировка не предусматривает вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
- Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільні документи, - заявил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Он уточнил, что после завершения указанных работ, ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.
Источник: 0462.ua
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