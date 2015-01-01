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Тотальное превосходство черниговской школы биатлона зафиксировали итоговые протоколы гонок преследования, которые прошли в рамках чемпионата Украины.
В селе Яворив (Туркивский район Львовской области) продолжается чемпионат Украины по биатлону.
В мужских гонках преследования, а также в смешанных эстафетах преимущество черниговских спортсменов было безусловным.
В старшей возрастной группе. Весь пьедестал почета заняли черниговцы. Руслан Ткаленко стал двукратным чемпионом Украины, Андрей Доценко занял 2-е место, а Артем Тищенко – 3-е.
Причем Руслан Ткаленко, несмотря на 6 промахов опередил ближайших соперников более, чем на 3 минуты!
Та же картина и у старших юношей – три черниговца на пьедестале почета.
Золотая медаль досталась Максиму Заровному, который менее, чем на 1 секунду опередил Сергея Теленя. Бронза – у Владислава Романчича.
И только у младших юношей (2002 год рождения и младше) лучший результат спортсмена из Чернигова – 4-е место Марка Козака.
Во взрослых смешанных эстафетах Черниговская область выставила две команды. И именно они разыграли между собой 1-е и 2-е места
Чемпионами стали Юлия Бригинец, Яна Пустовалова, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко (третье золото чемпионата), а серебро досталось квартету в составе Валерии Дмитренко, Аллы Гиленко, Максима Ивко и Андрея Доценко.
В обоих юношеских смешанных эстафетах также побеждали черниговские четверки. В старшей возрастной группе чемпионами стали Анастасия Цыганова, Христина Дмитренко, Максим Заровный (для него это тоже третье золото) и Сергей Телень.
В младшей группе самыми быстрыми и точными были Алина Велигорская, Ирина Свамойленко, Марк Козак и Олег Лысенко.
Черниговские биатлонисты лидируют на чемпионате Украины
- Сегодня, 10:45
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Тотальное превосходство черниговской школы биатлона зафиксировали итоговые протоколы гонок преследования, которые прошли в рамках чемпионата Украины.
В селе Яворив (Туркивский район Львовской области) продолжается чемпионат Украины по биатлону.
В мужских гонках преследования, а также в смешанных эстафетах преимущество черниговских спортсменов было безусловным.
В старшей возрастной группе. Весь пьедестал почета заняли черниговцы. Руслан Ткаленко стал двукратным чемпионом Украины, Андрей Доценко занял 2-е место, а Артем Тищенко – 3-е.
Причем Руслан Ткаленко, несмотря на 6 промахов опередил ближайших соперников более, чем на 3 минуты!
Та же картина и у старших юношей – три черниговца на пьедестале почета.
Золотая медаль досталась Максиму Заровному, который менее, чем на 1 секунду опередил Сергея Теленя. Бронза – у Владислава Романчича.
И только у младших юношей (2002 год рождения и младше) лучший результат спортсмена из Чернигова – 4-е место Марка Козака.
Во взрослых смешанных эстафетах Черниговская область выставила две команды. И именно они разыграли между собой 1-е и 2-е места
Чемпионами стали Юлия Бригинец, Яна Пустовалова, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко (третье золото чемпионата), а серебро досталось квартету в составе Валерии Дмитренко, Аллы Гиленко, Максима Ивко и Андрея Доценко.
В обоих юношеских смешанных эстафетах также побеждали черниговские четверки. В старшей возрастной группе чемпионами стали Анастасия Цыганова, Христина Дмитренко, Максим Заровный (для него это тоже третье золото) и Сергей Телень.
В младшей группе самыми быстрыми и точными были Алина Велигорская, Ирина Свамойленко, Марк Козак и Олег Лысенко.
Источник: 0462.ua
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