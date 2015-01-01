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Главное управление ДФС в Черниговской области сообщает о режиме работы Центров обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни:
31 декабря 2016 - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин .;
6 января 2017 - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
9 января 2017 - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин .;
3, 4, 5 января 2017 - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
1, 2, 7, 8 января 2017 - выходные дни.
Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
График работы центров обслуживания плательщиков во время новогодних праздников
- Сегодня, 09:30
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Главное управление ДФС в Черниговской области сообщает о режиме работы Центров обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни:
31 декабря 2016 - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин .;
6 января 2017 - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
9 января 2017 - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин .;
3, 4, 5 января 2017 - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
1, 2, 7, 8 января 2017 - выходные дни.
Информацию сообщает отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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