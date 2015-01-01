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Новый Год – это период не только «праздничной депрессии», но и новых надежд. Мы верим в то, что именно в этот раз все измениться. Наконец-то будет здоровье, деньги и любовь. Мы начнем систематически заниматься спортом, бросим курить, сменим работу. Все измениться к лучшему.
Даже если мы скептически настроены и не верим в то, что будут положительные изменения в жизни, а в глубине души все равно надеемся на это. Особенно трепетно к Новому году относятся те, у кого год уходящий не заладился: было много проблем, возможно, неприятные события. Нам кажется, что все сложности останутся в прошлом. Новый рубеж, новая жизнь, и, конечно же, новые планы.
Бьют куранты, все желают друг другу много хорошего, наступает 1 января и… и ничего, абсолютно ничего не меняется. Почему так? Почему каждый год мы обещаем себе сделать массу новый вещей и ничего?
Все просто: 1 января вы просыпаетесь все тем же человеком, которым были в прошлом году. Всей нашей жизнью руководят привычки. По сути, мы с вами – это тысяча привычек.
Вот посмотрите: вы хотите сменить работу и наконец-то заняться любимым делом. Но проснувшись на следующий день, вы остаетесь все тем же человеком, которому мешают сделать решительный шаг все те же страхи и сомнения. Они никуда не делись, не испарились под бой курантов. Чуда не произошло.
Не стоит надеяться на то, что какая-то определенная дата изменит вашу жизнь или вас самих. Изменения – это всегда сложно. Что-то меняется быстро только в сказках или обещаниях сетевых маркетологов. Во всех остальных случаях за этим стоит конкретная и длительная работа. Лучше подумайте над тем, что вы сделайте в новом году, какие конкретные шаги предпримите для того, чтобы ввести здоровье, достаток и любовь в вашу жизнь. И запишите эти шаги в ваш ежедневник. Я верю, что он у вас уже есть) Правда есть?
Почему желания, загаданные в Новый Год не сбываются?
- Сегодня, 12:54
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Новый Год – это период не только «праздничной депрессии», но и новых надежд. Мы верим в то, что именно в этот раз все измениться. Наконец-то будет здоровье, деньги и любовь. Мы начнем систематически заниматься спортом, бросим курить, сменим работу. Все измениться к лучшему.
Даже если мы скептически настроены и не верим в то, что будут положительные изменения в жизни, а в глубине души все равно надеемся на это. Особенно трепетно к Новому году относятся те, у кого год уходящий не заладился: было много проблем, возможно, неприятные события. Нам кажется, что все сложности останутся в прошлом. Новый рубеж, новая жизнь, и, конечно же, новые планы.
Бьют куранты, все желают друг другу много хорошего, наступает 1 января и… и ничего, абсолютно ничего не меняется. Почему так? Почему каждый год мы обещаем себе сделать массу новый вещей и ничего?
Все просто: 1 января вы просыпаетесь все тем же человеком, которым были в прошлом году. Всей нашей жизнью руководят привычки. По сути, мы с вами – это тысяча привычек.
Вот посмотрите: вы хотите сменить работу и наконец-то заняться любимым делом. Но проснувшись на следующий день, вы остаетесь все тем же человеком, которому мешают сделать решительный шаг все те же страхи и сомнения. Они никуда не делись, не испарились под бой курантов. Чуда не произошло.
Не стоит надеяться на то, что какая-то определенная дата изменит вашу жизнь или вас самих. Изменения – это всегда сложно. Что-то меняется быстро только в сказках или обещаниях сетевых маркетологов. Во всех остальных случаях за этим стоит конкретная и длительная работа. Лучше подумайте над тем, что вы сделайте в новом году, какие конкретные шаги предпримите для того, чтобы ввести здоровье, достаток и любовь в вашу жизнь. И запишите эти шаги в ваш ежедневник. Я верю, что он у вас уже есть) Правда есть?
Источник: 4ernigiv.info
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