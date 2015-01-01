Лучший Новый год. Как и с кем встретить наступающий праздник

Специально для читателей нашего сайтарасскажет основные правила встречи Нового года.Сама подготовка к празднику весьма событийна и не менее интересна, нежели сам праздник. Предвкушение праздника заряжает. «Как встретишь новый год, так и проведёшь», - говорят в народе. Каждому хочется, что бы следующий год стал лучше минувшего.Для того, что бы быть в гармоничном состоянии во время самого праздника, нужно рассчитать свои силы для подготовки к нему, что бы всё успеть. Переусердствовать не стоит. Уборку сделать накануне праздника, подготовить продукты к праздничному столу заранее. И день посвятить себе. Для тех, кто ведет здоровый образ жизни и практикует йогу, было бы хорошо сделать небольшой комплекс, что бы набрать энергии, которая понадобиться для подведения итогов очередного жизненного этапа, переосмысления ситуаций уходящего года и, конечно, для предстоящего веселья. Желательно вспомнить год месяц за месяцем: что хорошего произошло, какие произошли изменения, поблагодарить всех, кто помогал в этом. Если были неприятные ситуации, попросить прощение, простить обидчиков, поблагодарить за предоставленный урок и отпустить с чистым сердцем.Учитывая то, что новый календарный год начинается в полночь, то нагружать себя тяжёлой пищей не стоит. Овощные или фруктовые салаты, морепродукты, немного вина будут гармонично сочетаться с праздничным настроением.Хатха –йога учит есть только с удовольствием, представляя всю пользу, которую несёт для тела каждый кусочек. Достаточно, впрочем, кушать не спеша и с наслаждением. И всё перевариться отлично, если не объедаться до тяжести в животе.Не стоит так же концентрироваться на нежелательных последствиях трапезы, ибо если вкушать «запрещённый» продукт с мыслями перед возможным зашлаковыванием, то основной вред принесут не столько шлаки, сколько страх перед ними.Для начала нужно определиться с желанием, понять это действительно то, что хочется твоей Душе или же всё-таки желание это чужое, навязанное, дань моде, например, или же желание соответствовать каким-то стереотипам. Для этого понадобится искренность, честность с самим собой и немного времени на размышление (медитацию). Нужно чётко понимать, что, если есть желание, значит есть и энергия для его выполнения. Желание само по себе не исполняется, нужно приложить для этого усилия. Но вот удача, благоприятные обстоятельства, чья-то неожиданная помощь будут очень кстати при его реализации. И вот потому мы и загадываем желания. Законы причинно-следственной связи действуют всегда, об этом нужно помнить и жить не причиняя вреда ни себе, ни окружающим.Что бы желание сбылось, его нужно захотеть всей Душой, представить в деталях его исполнение и отпустить.За столом люди расслабляются и становятся особенно чувствительными к внешним воздействиям. Совместная трапеза – это ритуальное действие. Здесь важна сервировка стола, внешний вид блюд и тем более окружение, с кем вы собираетесь разделить праздничный ужин. Разделившие стол, открываясь для еды, поглощают очень тонкие вибрации друг друга, обмениваясь энергией. Вот поэтому принимать пищу желательно в окружении приятных вам людей. Эти рекомендации будут хороши и в повседневной жизни.В природе нет ничего плохого и ничего хорошего. Это люди уже дали определение, «что такое хорошо, что такое плохо». Это относится и к понятию «неудачник», и к понятию «друг». Каждый в эти слова вкладывает свой смысл в зависимости от своих же жизненных ценностей. Если вам комфортно с человеком общаться, вам он интересен и после общения с ним у вас поёт Душа, то какая разница насколько он успешен в бизнесе и есть ли у этого человека пара.Новый год по древним традициям наших предков наступает 21-22 декабря в день зимнего солнцестояния. Празднование же с 31 декабря на 1 января это празднование нового календарного года, ещё можно назвать праздником ёлки. Вечнозелёная ёлка своей пирамидальной формой символизировала энергию Земли, а через неё предков рода семьи (народа и т.д.), срубать её считалось большим святотатством. К ней выходили всей семьёй, она росла почти в каждом дворе, и украшали её подарками. В украшении ёлки был глубокий обрядовый смысл. Украшение ели сладостями у славян считалось приношением даров своим предкам. Вокруг ёлки водили хороводы, пели величальные песни Солнцу, гимны Богам, загадывали желания. Когда рубят ёлку «под самый корешок» (слова любимой с детства песенки), магически разрывается связь с предками. Человеком «без рода, без племени» легче управлять.Если отмечать в этот день всеобщий праздник радости и веселья, то можно дома украсить искусственную ёлку или живую, выращенную в горшке. Важно какой вы смысл заложите в эту традицию.