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Правительство расширило пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака еще в восьми городах Украины.
Кабинет министров Украины расширил действие упрощенной регистрации брака, которая позволяет зарегистрировать брак за сутки еще на восемь городов: Винницу, Днипро, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.
Об этом сообщает Урядовий портал.
В правительстве напомнили, что пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки в выбранном заявителями месте запустили 13 июля 2016 года в самых популярных туристических городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции — в городах Мариуполе и Северодонецке.
Отмечается также, что услугой упрощенной регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более чем три тысячи пар.
27 июля в Министерстве юстиции Украины был объявлен конкурс по отбору пар, которые первыми смогут зарегистрировать брак в течение 24 часов.
29 июля первые три пары зарегистрировали брак в Северодонецке в рамках пилотного проекта по ускоренной процедуре.
Кака сообщалось ранее, что цены за регистрацию брака варьируются, минимальная стоимость регистрации в Северодонецке (Луганская область) — 85 копеек, в Мариуполе услуга стоит от 400 гривен до 1,6 тыс. гривен, в Одессе стоимость в рабочее время составляет 2,3 тыс. гривен, в нерабочее время — 3,5 тыс. гривен.
Кабмин разрешил регистрацию брака за сутки еще в восьми городах
- Сегодня, 19:23
- Просмотров: 23
Правительство расширило пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака еще в восьми городах Украины.
Кабинет министров Украины расширил действие упрощенной регистрации брака, которая позволяет зарегистрировать брак за сутки еще на восемь городов: Винницу, Днипро, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.
Об этом сообщает Урядовий портал.
В правительстве напомнили, что пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки в выбранном заявителями месте запустили 13 июля 2016 года в самых популярных туристических городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции — в городах Мариуполе и Северодонецке.
Отмечается также, что услугой упрощенной регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более чем три тысячи пар.
27 июля в Министерстве юстиции Украины был объявлен конкурс по отбору пар, которые первыми смогут зарегистрировать брак в течение 24 часов.
29 июля первые три пары зарегистрировали брак в Северодонецке в рамках пилотного проекта по ускоренной процедуре.
Кака сообщалось ранее, что цены за регистрацию брака варьируются, минимальная стоимость регистрации в Северодонецке (Луганская область) — 85 копеек, в Мариуполе услуга стоит от 400 гривен до 1,6 тыс. гривен, в Одессе стоимость в рабочее время составляет 2,3 тыс. гривен, в нерабочее время — 3,5 тыс. гривен.
Источник: nv.ua
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