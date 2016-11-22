4ернігів.інфо » Стрічка новин » Какие налоги ждут украинцев в 2017 году
По словам адвоката и руководителя департамента АФ “Грамацкий и Партнеры” Игоря Реутова, законопроект №5368 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)”, как сообщает UBR, не несет долгожданных революционных изменений, которые бы существенно стимулировали деловую активность и бизнес-климат в Украине.
Точечные послабления
Игорь Реутов признает, что были устранены противоречивые нормы прежней редакции НК, но эти изменения коснутся далеко не всех украинцев, и будут носить точечный характер.
“Например, малому бизнесу сулили налоговые каникулы, но они будут не для всех. Законодатель ввел жесткие ограничения, согласно которым послабление налогового бремени будет гарантировано не самым прибыльным сегментам бизнеса и только тем, чей доход не превышает 3 млн грн в год”, — отметил Реутов.
Напомним, нулевая ставка налога прибыль применяется до 2021 года для предприятий с оборотом не более 3 млн в год и зарплатой работников не ниже двух минимальных. Это касается как новосозданных предприятий, так и действующих со штатом от 5 до 20 работников (для единоналожников — 50 человек).
По словам старшего юриста ЮК “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Инны Рудник, кроме множества уточняющих моментов, таких как установление сроков проведения проверок, принятый закон содержит несколько важных нововведений, которые, по мнению законодателей, должны обеспечить стабильный экономический рост и создать привлекательные условия для развития бизнеса в Украине.
Первое — это ликвидация налоговой милиции и создание вместо нее финансовой полиции по примеру реформы в МВД.
“Однако сейчас трудно спрогнозировать, как это повлияет на бизнес, поскольку функции, численный состав, ответственность сотрудников нового фискального подразделения будут предусмотрены отдельным законом, который до сих пор не принят”, — отметила Рудник.
Второе — усовершенствование электронного обмена информацией с налоговыми органами. В частности, введение полноценного электронного кабинета налогоплательщика, публичных реестров (реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС и временного реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения).
“Данный закон реализует намерение максимально перевести взаимоотношения с фискальными органами в цифровое пространство. Это не только минимизирует временные затраты обеих сторон, но и способствует обобщению информации и упрощению доступа к ней”, — заверила Рудник.
Адвокат, партнер уголовной и гражданской практики юридической компании “ЮВИТО” Кристина Чаплиева поясняет, что, например, на официальном сайте ГФС каждый сможет получить индивидуальные налоговые консультации.
“Раньше для их получения необходимо было писать специальный запрос. Теперь же создается Единый государственный реестр таких налоговых консультаций”, – говорит юрист.
Кроме того, по словам Кристины Чаплиевой, на местах налоговые инспекции уже не смогут проводить проверки бизнеса, кроме камеральных проверок. Ознакомиться с планом документальных проверок можно будет также на сайте ГФС. Также установлен единый срок предоставления ответов на запросы контролирующих органов — 15 дней.
Нововведения затронули и порядок оплаты налогового долга, начисления штрафных санкций.
“Если подытожить все изменения для бизнеса, есть как плюсы, так и минусы. Основная проблема может состоять в том, что при введении только электронного документооборота сложно будет защитить конфиденциальную информацию. Также есть огромный риск несанкционированного проникновения в электронные системы, что мы неоднократно наблюдали с реестром недвижимого имущества”, — объяснила Чаплиева.
НДС по-новому
К очевидным плюсам эксперты относят улучшение системы администрирования налогов. Как известно, с 2017 года отменяется спецрежим уплаты НДС аграрными предприятиями. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов отмечает, что аграрным объединениям удалось добиться замены спецрежима НДС на автоматическую систему дотаций.
На эти цели в бюджете-2017 предусмотрено 4 млрд грн, которые будут выделяться аграрным предприятиям ежемесячно пропорционально уплаченному ими НДС в бюджет. Дотации для птицеводов будут ограничены 2 млрд грн, а с 2018 года одно предприятие любой отрасли не сможет получить больше 150 млн грн помощи в течение года.
“Это решение не будет противоречить требованиям МВФ (об отмене спецрежима — ред.) и не дает возможности чиновникам участвовать в распределении бюджетной помощи”, — говорит Михаил Соколов.
По его словам, фактически это позволит сельхозпредприятиям продолжать работу и не сильно повышать цены. Кроме того, изменениями в Бюджетный кодекс для аграриев закрепили норму о ежегодном выделении минимум 1% от аграрного ВВП на поддержку отрасли.
Для всех плательщиков будет внедрен единый реестр заявок на возмещение НДС при экспорте, а для аграриев еще и освобождение от санкций за ошибки в распределении налогового кредита в спецдекларации 2016 года.
Также, по мнению Инны Рудник, не менее важный момент — введение автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных критериям риска, которые могут служить основанием для отказа в регистрации накладной в Едином реестре. Регистрация может быть остановлена до принятия соответствующего решения органом ГФС.
Критерии оценки степени рисков будут определяться Минфином. Как это будет реализовано на практике, станет ясно только после появления соответствующих подзаконных актов.
“В любом случае, есть опасения относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц при реализации данного права и отсутствие реальной возможности “снять” такую остановку и продолжить регистрацию”, — подчеркнула Рудник.
Касса для сложной техники
К налоговому пакету законов относится и законопроект №5132 “О внесении изменений в Налоговый Кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году”. Ним, в частности, вносятся изменения в порядок использования регистраторов расчетных операций (РРО) единоналожниками.
До сих пор Налоговый кодекс разрешал физлицам плательщикам единого налога первой-третьей групп работать без кассового аппарата. Для второй и третьей групп потолок работы без кассы ограничивался 1 млн грн. Теперь же предлагается ст. 296 НК дополнить новым абзацем, который запрещает работу без РРО при любом годовом обороте, если плательщик единого налога торгует технически сложными бытовыми товарами.
Определение “технически сложных бытовых товаров” будет содержаться в законе “О защите прав потребителя”. В новой редакции ст.1 этого документа будет определять технически сложные бытовые товары как непродовольственные товары широкого потребления (приборы, машины, оборудование и другие), которые состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, имеют технические характеристики, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.
Например, сейчас гарантийному ремонту подлежат бытовая радиоэлектроника, бытовые приборы, часы и секундомеры, музыкальные инструменты и прочие.
Если закон будет подписан президентом и опубликован до Нового года, он вступит в силу уже с 1 января.
Акцизные новшества
Наконец, украинцы лишились 2%-го налога с покупки валюты, а также розничного акциза в 5% с продажи нефтепродуктов и алкоголя.
Реализация топлива в потребительской таре до 2 литров (кроме производителей) выведена из-под налогообложения акцизным налогом. Штрафные санкции за предыдущие периоды за нарушение порядка регистрации акцизных накладных на топливо в емкостях до 2 литров, а также отсутствие регистрации плательщиком акцизного налога при осуществлении продаж топлива в емкостях до 2 литров, не будут применяться.
“Импортеры топлива, подакцизных транспортных средств и комплектующих к ним освобождаются от обязанности подавать декларацию по акцизному налогу. Плательщики акцизного налога теперь обязаны составлять акцизные накладные также на объем топлива, использованного для собственного потребления”, – говорит Кристина Чаплиева.
Суммы акцизного налога с реализованных в розницу подакцизных товаров не включаются в состав дохода ФЛП.
Какие налоги ждут украинцев в 2017 году
- Сегодня, 19:24
- Просмотров: 24
По словам адвоката и руководителя департамента АФ “Грамацкий и Партнеры” Игоря Реутова, законопроект №5368 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (для улучшения инвестиционного климата в Украине)”, как сообщает UBR, не несет долгожданных революционных изменений, которые бы существенно стимулировали деловую активность и бизнес-климат в Украине.
Точечные послабления
Игорь Реутов признает, что были устранены противоречивые нормы прежней редакции НК, но эти изменения коснутся далеко не всех украинцев, и будут носить точечный характер.
“Например, малому бизнесу сулили налоговые каникулы, но они будут не для всех. Законодатель ввел жесткие ограничения, согласно которым послабление налогового бремени будет гарантировано не самым прибыльным сегментам бизнеса и только тем, чей доход не превышает 3 млн грн в год”, — отметил Реутов.
Напомним, нулевая ставка налога прибыль применяется до 2021 года для предприятий с оборотом не более 3 млн в год и зарплатой работников не ниже двух минимальных. Это касается как новосозданных предприятий, так и действующих со штатом от 5 до 20 работников (для единоналожников — 50 человек).
По словам старшего юриста ЮК “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Инны Рудник, кроме множества уточняющих моментов, таких как установление сроков проведения проверок, принятый закон содержит несколько важных нововведений, которые, по мнению законодателей, должны обеспечить стабильный экономический рост и создать привлекательные условия для развития бизнеса в Украине.
Первое — это ликвидация налоговой милиции и создание вместо нее финансовой полиции по примеру реформы в МВД.
“Однако сейчас трудно спрогнозировать, как это повлияет на бизнес, поскольку функции, численный состав, ответственность сотрудников нового фискального подразделения будут предусмотрены отдельным законом, который до сих пор не принят”, — отметила Рудник.
Второе — усовершенствование электронного обмена информацией с налоговыми органами. В частности, введение полноценного электронного кабинета налогоплательщика, публичных реестров (реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС и временного реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения).
“Данный закон реализует намерение максимально перевести взаимоотношения с фискальными органами в цифровое пространство. Это не только минимизирует временные затраты обеих сторон, но и способствует обобщению информации и упрощению доступа к ней”, — заверила Рудник.
Адвокат, партнер уголовной и гражданской практики юридической компании “ЮВИТО” Кристина Чаплиева поясняет, что, например, на официальном сайте ГФС каждый сможет получить индивидуальные налоговые консультации.
“Раньше для их получения необходимо было писать специальный запрос. Теперь же создается Единый государственный реестр таких налоговых консультаций”, – говорит юрист.
Кроме того, по словам Кристины Чаплиевой, на местах налоговые инспекции уже не смогут проводить проверки бизнеса, кроме камеральных проверок. Ознакомиться с планом документальных проверок можно будет также на сайте ГФС. Также установлен единый срок предоставления ответов на запросы контролирующих органов — 15 дней.
Нововведения затронули и порядок оплаты налогового долга, начисления штрафных санкций.
“Если подытожить все изменения для бизнеса, есть как плюсы, так и минусы. Основная проблема может состоять в том, что при введении только электронного документооборота сложно будет защитить конфиденциальную информацию. Также есть огромный риск несанкционированного проникновения в электронные системы, что мы неоднократно наблюдали с реестром недвижимого имущества”, — объяснила Чаплиева.
НДС по-новому
К очевидным плюсам эксперты относят улучшение системы администрирования налогов. Как известно, с 2017 года отменяется спецрежим уплаты НДС аграрными предприятиями. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов отмечает, что аграрным объединениям удалось добиться замены спецрежима НДС на автоматическую систему дотаций.
На эти цели в бюджете-2017 предусмотрено 4 млрд грн, которые будут выделяться аграрным предприятиям ежемесячно пропорционально уплаченному ими НДС в бюджет. Дотации для птицеводов будут ограничены 2 млрд грн, а с 2018 года одно предприятие любой отрасли не сможет получить больше 150 млн грн помощи в течение года.
“Это решение не будет противоречить требованиям МВФ (об отмене спецрежима — ред.) и не дает возможности чиновникам участвовать в распределении бюджетной помощи”, — говорит Михаил Соколов.
По его словам, фактически это позволит сельхозпредприятиям продолжать работу и не сильно повышать цены. Кроме того, изменениями в Бюджетный кодекс для аграриев закрепили норму о ежегодном выделении минимум 1% от аграрного ВВП на поддержку отрасли.
Для всех плательщиков будет внедрен единый реестр заявок на возмещение НДС при экспорте, а для аграриев еще и освобождение от санкций за ошибки в распределении налогового кредита в спецдекларации 2016 года.
Также, по мнению Инны Рудник, не менее важный момент — введение автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных критериям риска, которые могут служить основанием для отказа в регистрации накладной в Едином реестре. Регистрация может быть остановлена до принятия соответствующего решения органом ГФС.
Критерии оценки степени рисков будут определяться Минфином. Как это будет реализовано на практике, станет ясно только после появления соответствующих подзаконных актов.
“В любом случае, есть опасения относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц при реализации данного права и отсутствие реальной возможности “снять” такую остановку и продолжить регистрацию”, — подчеркнула Рудник.
Касса для сложной техники
К налоговому пакету законов относится и законопроект №5132 “О внесении изменений в Налоговый Кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году”. Ним, в частности, вносятся изменения в порядок использования регистраторов расчетных операций (РРО) единоналожниками.
До сих пор Налоговый кодекс разрешал физлицам плательщикам единого налога первой-третьей групп работать без кассового аппарата. Для второй и третьей групп потолок работы без кассы ограничивался 1 млн грн. Теперь же предлагается ст. 296 НК дополнить новым абзацем, который запрещает работу без РРО при любом годовом обороте, если плательщик единого налога торгует технически сложными бытовыми товарами.
Определение “технически сложных бытовых товаров” будет содержаться в законе “О защите прав потребителя”. В новой редакции ст.1 этого документа будет определять технически сложные бытовые товары как непродовольственные товары широкого потребления (приборы, машины, оборудование и другие), которые состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, имеют технические характеристики, сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок.
Например, сейчас гарантийному ремонту подлежат бытовая радиоэлектроника, бытовые приборы, часы и секундомеры, музыкальные инструменты и прочие.
Если закон будет подписан президентом и опубликован до Нового года, он вступит в силу уже с 1 января.
Акцизные новшества
Наконец, украинцы лишились 2%-го налога с покупки валюты, а также розничного акциза в 5% с продажи нефтепродуктов и алкоголя.
Реализация топлива в потребительской таре до 2 литров (кроме производителей) выведена из-под налогообложения акцизным налогом. Штрафные санкции за предыдущие периоды за нарушение порядка регистрации акцизных накладных на топливо в емкостях до 2 литров, а также отсутствие регистрации плательщиком акцизного налога при осуществлении продаж топлива в емкостях до 2 литров, не будут применяться.
“Импортеры топлива, подакцизных транспортных средств и комплектующих к ним освобождаются от обязанности подавать декларацию по акцизному налогу. Плательщики акцизного налога теперь обязаны составлять акцизные накладные также на объем топлива, использованного для собственного потребления”, – говорит Кристина Чаплиева.
Суммы акцизного налога с реализованных в розницу подакцизных товаров не включаются в состав дохода ФЛП.
Источник: hyser.com.ua
Рекомендуем похожее:
Налоговые нововведения: в Украине «спящие» предприятия обязали платить един ...
Граждане Украины закрывают свои частные предприятия под конец года. Прекращают деятельность в
Налоговая: Усовершенствована администрирования акцизного налога
Черниговская ОГНИ обращает внимание плательщиков акцизного налога на то, что 22.11.2016 года
Предприниматели будут платить ЕСВ несмотря на отсутствие дохода
С 1 января 2017 года единый социальный взнос будут платить даже те физлица-предприниматели,
Рада приняла закон о создании нового подразделения полиции
Ранее принятыми в первом чтении изменениями в Налоговый кодекс предусматривалась ликвидация
Бюджет будет «под елочку»: какие законы уже приняла Верховная Рада
Украинский парламент займется голосованием за Закон о госбюджете-2017 не ранее 20 декабря. В
Ляшко против нового Налогового Кодекса!
Как сообщает лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook, фракция Радикальной партии Ляшко
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Добавить комментарий!