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Ученые слепили самого мелкого в мире «снеговика».
Кто-то делает к наступающим праздникам поделки из бумаги, а Тодд Симпсон из Западного университета в Онтарио (Канада) смастерил крошечного снеговика.
Фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой менее трех микронов создали ученые из Университета Западного Онтарио.
Ученые поставили друг на друга три «шарика» диоксида кремния размером 0,9 микрон и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос «снеговика» выполнены из платины. Разглядеть «снеговика» можно только в электронный микроскоп – его размер в десятки раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон).
На сегодняшний день это самая маленькая фигурка, отобравшая звание рекордсмена у своего предшественника высотой 10 микрон. В человеческом организме диоксид кремния находится во всех тканях, играя важную роль в образовании коллагена.
Самый маленький в мире «снеговик»
- Сегодня, 18:00
- Просмотров: 18
Ученые слепили самого мелкого в мире «снеговика».
Кто-то делает к наступающим праздникам поделки из бумаги, а Тодд Симпсон из Западного университета в Онтарио (Канада) смастерил крошечного снеговика.
Фигурку из трех шарообразных частиц диоксида кремния общей высотой менее трех микронов создали ученые из Университета Западного Онтарио.
Ученые поставили друг на друга три «шарика» диоксида кремния размером 0,9 микрон и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос «снеговика» выполнены из платины. Разглядеть «снеговика» можно только в электронный микроскоп – его размер в десятки раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон).
На сегодняшний день это самая маленькая фигурка, отобравшая звание рекордсмена у своего предшественника высотой 10 микрон. В человеческом организме диоксид кремния находится во всех тканях, играя важную роль в образовании коллагена.
Источник: hyser.com.ua
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