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Кареглазым людям не хватает уверенности в себе и довольства своей карьерой.
О талантах человека можно судить по глазам. По цвету радужной оболочки можно узнать, какими способностями природа наградила человека, утверждают ученые.
Ранее уже были попытки по цвету глаз узнать о характере человека, теперь же глаза могут подсказать, какими люди обладают скрытыми талантами. Ученые полагают, что наиболее щедро наделены голубоглазые представители человеческой расы. Свою гипотезу исследователи подтверждают экспериментальным путем.
Американские ученые отмечают, что голубоглазые наиболее успешные, амбициозные и практичные. Представители обоих полов с таким цветом радужки легче поддаются обучению и могут освоить даже очень сложные профессии.
На втором месте – обладатели карих глаз. С талантом-то у них все в порядке. Не хватает только уверенности в себе и довольства своей карьерой и благополучием.
Насколько талантлив человек расскажет цвет глаз
- Сегодня, 18:15
- Просмотров: 19
Кареглазым людям не хватает уверенности в себе и довольства своей карьерой.
О талантах человека можно судить по глазам. По цвету радужной оболочки можно узнать, какими способностями природа наградила человека, утверждают ученые.
Ранее уже были попытки по цвету глаз узнать о характере человека, теперь же глаза могут подсказать, какими люди обладают скрытыми талантами. Ученые полагают, что наиболее щедро наделены голубоглазые представители человеческой расы. Свою гипотезу исследователи подтверждают экспериментальным путем.
Американские ученые отмечают, что голубоглазые наиболее успешные, амбициозные и практичные. Представители обоих полов с таким цветом радужки легче поддаются обучению и могут освоить даже очень сложные профессии.
На втором месте – обладатели карих глаз. С талантом-то у них все в порядке. Не хватает только уверенности в себе и довольства своей карьерой и благополучием.
Источник: hyser.com.ua
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