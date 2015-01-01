﻿﻿ Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию? » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 12:30
  • Просмотров: 37
Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, если верить порталу transfermarket, попал в сферу интересов еще двух команд.

Новыми претендентами на воспитанника черниговского футбола, якобы, стали английский «Эвертон» и испанская «Севилья».

Напомним, клуб из Ливерпуля пытался подписать Ярмоленко еще летом 2015, но тогда англичане не договорились с «Динамо» по сумме трансфера.

Два года назад футболист вроде как договорился с «Эвертоном» о личном контракте, но британцы не нашли 25 миллионов евро, которые требовал киевский клуб. Сейчас вероятная цена трансфера может составит 18 миллионов евро.

Также, по данным портала transfermarket экс-футболист черниговской «Десны» попал в сферу интересов «Севильи».

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что претендует на Андрея Ярмоленко и «Наполи».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

За процент от продажи Ярмоленко Чернигов получит новое футбольное поле

В случае трансфера воспитанника черниговской «Юности» из киевского «Динамо» в «Эвертон»,

Самым богатым черниговцем станет Андрей Ярмоленко

Воспитанник черниговского футбола Андрей Ярмоленко в «Эвертоне» будет получать более 110 тысяч

Киевское «Динамо» повесило ценник на Андрея Ярмоленко

Воспитанник черниговского футбола, атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в

Черниговский футболист вошел в историю киевского «Динамо»

Воспитанник черниговского футбола, экс-нападающий черниговской «Десны» Андрей Ярмоленко попал в

"Динамо" просит в "Ромы" за Ярмоленко 25 миллионов евро

Один из лидеров киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, которого СМИ

Воспитанником черниговского футбола заинтересовался «Челси»

Воспитанник черниговской «Десны», а ныне полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может
﻿
Видео
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети