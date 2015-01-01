4ернігів.інфо » Стрічка новин » Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, если верить порталу transfermarket, попал в сферу интересов еще двух команд.
Новыми претендентами на воспитанника черниговского футбола, якобы, стали английский «Эвертон» и испанская «Севилья».
Напомним, клуб из Ливерпуля пытался подписать Ярмоленко еще летом 2015, но тогда англичане не договорились с «Динамо» по сумме трансфера.
Два года назад футболист вроде как договорился с «Эвертоном» о личном контракте, но британцы не нашли 25 миллионов евро, которые требовал киевский клуб. Сейчас вероятная цена трансфера может составит 18 миллионов евро.
Также, по данным портала transfermarket экс-футболист черниговской «Десны» попал в сферу интересов «Севильи».
Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что претендует на Андрея Ярмоленко и «Наполи».
Андрей Ярмоленко заинтересовал Англию и Германию?
- Вчера, 12:30
- Просмотров: 37
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, если верить порталу transfermarket, попал в сферу интересов еще двух команд.
Новыми претендентами на воспитанника черниговского футбола, якобы, стали английский «Эвертон» и испанская «Севилья».
Напомним, клуб из Ливерпуля пытался подписать Ярмоленко еще летом 2015, но тогда англичане не договорились с «Динамо» по сумме трансфера.
Два года назад футболист вроде как договорился с «Эвертоном» о личном контракте, но британцы не нашли 25 миллионов евро, которые требовал киевский клуб. Сейчас вероятная цена трансфера может составит 18 миллионов евро.
Также, по данным портала transfermarket экс-футболист черниговской «Десны» попал в сферу интересов «Севильи».
Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что претендует на Андрея Ярмоленко и «Наполи».
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
За процент от продажи Ярмоленко Чернигов получит новое футбольное поле
В случае трансфера воспитанника черниговской «Юности» из киевского «Динамо» в «Эвертон»,
Самым богатым черниговцем станет Андрей Ярмоленко
Воспитанник черниговского футбола Андрей Ярмоленко в «Эвертоне» будет получать более 110 тысяч
Киевское «Динамо» повесило ценник на Андрея Ярмоленко
Воспитанник черниговского футбола, атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в
Черниговский футболист вошел в историю киевского «Динамо»
Воспитанник черниговского футбола, экс-нападающий черниговской «Десны» Андрей Ярмоленко попал в
"Динамо" просит в "Ромы" за Ярмоленко 25 миллионов евро
Один из лидеров киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, которого СМИ
Воспитанником черниговского футбола заинтересовался «Челси»
Воспитанник черниговской «Десны», а ныне полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Добавить комментарий!