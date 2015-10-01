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WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов устаревших iPhone и Android-устройств.
Владельцы устаревших гаджетов останутся без приложения WhatsApp. Об этом предупредили разработчики популярного сервиса.
WhatsApp не будет работать на ряде устаревших моделей, включая некоторые смартфоны на iOS и Android. В ближайшее время мессенджер получит ряд новых возможностей, с которыми не сможет справляться аппаратное обеспечение некоторых устройств.
«В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время. Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьёй и близкими, используя WhatsApp», — заявили в компании.
WhatsApp прекращает поддержку для следующих платформ:
Android 2.1, Android 2.2,
Windows Phone 7
iPhone 3GS / iOS 6.
При этом WhatsApp продлевает поддержку для операционных систем BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 до 30 июня 2017.
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
- Вчера, 12:30
- Просмотров: 36
WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов устаревших iPhone и Android-устройств.
Владельцы устаревших гаджетов останутся без приложения WhatsApp. Об этом предупредили разработчики популярного сервиса.
WhatsApp не будет работать на ряде устаревших моделей, включая некоторые смартфоны на iOS и Android. В ближайшее время мессенджер получит ряд новых возможностей, с которыми не сможет справляться аппаратное обеспечение некоторых устройств.
«В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время. Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьёй и близкими, используя WhatsApp», — заявили в компании.
WhatsApp прекращает поддержку для следующих платформ:
Android 2.1, Android 2.2,
Windows Phone 7
iPhone 3GS / iOS 6.
При этом WhatsApp продлевает поддержку для операционных систем BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 до 30 июня 2017.
Источник: www.macdigger.ru
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