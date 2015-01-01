4ернігів.інфо » Стрічка новин » Кому не нужно заполнять электронные декларации
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения, руководителям учреждений образования. Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.
Об этом говорится в заключительных положениях закона «О Высшем совете правосудия», вступившем в силу 5 января.
Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.
Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).
Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.
Ранее был обнародован список топ-20 самых богатых декларантов по сумме налички.
Кому не нужно заполнять электронные декларации
- Вчера, 14:30
- Просмотров: 43
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения, руководителям учреждений образования. Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.
Об этом говорится в заключительных положениях закона «О Высшем совете правосудия», вступившем в силу 5 января.
Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.
Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).
Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.
Ранее был обнародован список топ-20 самых богатых декларантов по сумме налички.
Источник: ukranews.com
Рекомендуем похожее:
Финансировать школы и больницы теперь будут местные бюджеты
Кроме того, в случае отсутствия в местных бюджетах средств на содержание другого персонала учебных
Планируется введение нулевых электронных деклараций для всех граждан Укра ...
В будущем будут введены нулевые электронные декларации для всех граждан Украины. Об этом сообщил
Как тратят деньги на черниговские больницы?
Более 130 миллионов гривен планируют в области освоить до конца года на строительство и
В Чернигове завершен отопительный сезон
В Чернигове 14 апреля заканчивается отопительный сезон 2014-2015 годов. Соответствующее
На Черниговщине открылся благотворительный фонд ветеранов
9 мая 2015 года будет отмечаться 70-летний юбилей Победы во Второй мировой войне. Кроме того,
Госфининспекция Черниговской области вернула в бюджеты 24,3 млн грн
За январь – октябрь 2013 года специалисты Госфининспекции в Черниговской области устранили
В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео) В Чернигове засняли самостоятельно передвигающуюся военную т...
Добавить комментарий!