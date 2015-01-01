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Кому не нужно заполнять электронные декларации

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 14:30
  • Просмотров: 43
Кому не нужно заполнять электронные декларации
Директорам общеобразовательных средних школ, руководителям учреждений здравоохранения, руководителям учреждений образования. Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.

Об этом говорится в заключительных положениях закона «О Высшем совете правосудия», вступившем в силу 5 января.

Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня.

Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания.

Ранее был обнародован список топ-20 самых богатых декларантов по сумме налички.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: ukranews.com

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