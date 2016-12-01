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Нацбанк заметно снизил официальную стоимость доллара США. Национальный банк Украины, на сегодня, 5 января, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 26,69 грн;
-1 евро – 27,85 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 50 копеек, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/долл., достигнутой перед праздниками. Евро упал на 12 копеек. Российский рубль «похудел» на 11 копеек.
В среду, 4 января, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара понизился на 45 – 53 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,67 гривны за доллар. Курс евро на межбанке упал на 49 – 57 копеек и составил 27,79/27,86 гривны за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, НБУ перед Новым годом объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.
В свою очередь, экономист Александр Охрименко связывал падение гривны с последствиями национализации ПриватБанка. В НБУ, наоборот, уточняли, что рост курса доллара не связан «Приватом».
В Украине после Нового года рухнул курс доллара
- Вчера, 15:00
- Просмотров: 60
Нацбанк заметно снизил официальную стоимость доллара США. Национальный банк Украины, на сегодня, 5 января, установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
-1 доллар США – 26,69 грн;
-1 евро – 27,85 грн;
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 50 копеек, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/долл., достигнутой перед праздниками. Евро упал на 12 копеек. Российский рубль «похудел» на 11 копеек.
В среду, 4 января, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара понизился на 45 – 53 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,67 гривны за доллар. Курс евро на межбанке упал на 49 – 57 копеек и составил 27,79/27,86 гривны за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, НБУ перед Новым годом объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.
В свою очередь, экономист Александр Охрименко связывал падение гривны с последствиями национализации ПриватБанка. В НБУ, наоборот, уточняли, что рост курса доллара не связан «Приватом».
Источник: Сегодня
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