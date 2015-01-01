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Как отмечают в Пенсионном фонде (ПФ), средний размер пенсии украинцев достигнет 2000 гривен. Тем не менее в Украине минимальный размер пенсии в 2017 году вырастет с 1247 до 1373 гривен. Общий бюджет составит 283,2 миллиарда гривен, при этом 156,2 миллиарда гривен выделит государство, и только более 120 миллиардов – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).
Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2 001,4 гривны, что на 269,4 гривны больше ожидаемого размера за 2016-м, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда, передает пресс-служба ведомства.
Кроме того, ПФ планирует осовременить пенсии. В этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет «осовременивание». Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.
При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).
Какие пенсии будут получать черниговцы в 2017 году
- Вчера, 15:30
- Просмотров: 32
Как отмечают в Пенсионном фонде (ПФ), средний размер пенсии украинцев достигнет 2000 гривен. Тем не менее в Украине минимальный размер пенсии в 2017 году вырастет с 1247 до 1373 гривен. Общий бюджет составит 283,2 миллиарда гривен, при этом 156,2 миллиарда гривен выделит государство, и только более 120 миллиардов – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).
Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2 001,4 гривны, что на 269,4 гривны больше ожидаемого размера за 2016-м, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда, передает пресс-служба ведомства.
Кроме того, ПФ планирует осовременить пенсии. В этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет «осовременивание». Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.
При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).
Источник: Сегодня
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