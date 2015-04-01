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Стоимость услуги рассчитывается исходя из показаний прибора учета за три месяца, в случае выполнения поверки счетчика горячей воды. Как стало известно, счетчики горячей воды подлежат регулярной поверке. Об этом пишет сайт domik.ua
Информация о порядке и условиях поверки счетчиков в жилых помещениях содержится в постановлении кабинета министров Украины от 21.07.2005 №630. Как говорится в пункте 15 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу», работы по поверке счетчика должны выполняться не в течение одного месяца.
Как начисляется стоимость горячей воды
В «Киевэнерго» сообщили, что стоимость горячей воды при поверке счетчика начисляется на основании объемов, потребленных в предыдущих месяцах. «В этот период сумма оплаты за предоставляемые услуги по отоплению жилья и снабжению горячей водой высчитывается исходя из усредненных показаний счетчика за последние три месяца», — сообщили в пресс-службе компании.
Стоит напомнить, что из-за повышения стоимости ЖКУ, потребители стали тщательней следить за качеством получаемых услуг. Так, после роста тарифов на горячую воду украинцы отмечают, что в многоэтажных домах температура воды подается ниже нормы. Фактически приходится долго сливать её, чтобы принять душ или помыть посуду комфортной для тела и рук температурой воды. Снизить стоимость горячей воды можно, установив многотарифный счетчик. Как стало известно, такой прибор замеряет температуру воды и фиксирует показания.
«Поверка счетчика». Как в Чернигове рассчитывается стоимость горячей воды без прибора учета
- Вчера, 16:00
- Просмотров: 30
Стоимость услуги рассчитывается исходя из показаний прибора учета за три месяца, в случае выполнения поверки счетчика горячей воды. Как стало известно, счетчики горячей воды подлежат регулярной поверке. Об этом пишет сайт domik.ua
Информация о порядке и условиях поверки счетчиков в жилых помещениях содержится в постановлении кабинета министров Украины от 21.07.2005 №630. Как говорится в пункте 15 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу», работы по поверке счетчика должны выполняться не в течение одного месяца.
Как начисляется стоимость горячей воды
В «Киевэнерго» сообщили, что стоимость горячей воды при поверке счетчика начисляется на основании объемов, потребленных в предыдущих месяцах. «В этот период сумма оплаты за предоставляемые услуги по отоплению жилья и снабжению горячей водой высчитывается исходя из усредненных показаний счетчика за последние три месяца», — сообщили в пресс-службе компании.
Стоит напомнить, что из-за повышения стоимости ЖКУ, потребители стали тщательней следить за качеством получаемых услуг. Так, после роста тарифов на горячую воду украинцы отмечают, что в многоэтажных домах температура воды подается ниже нормы. Фактически приходится долго сливать её, чтобы принять душ или помыть посуду комфортной для тела и рук температурой воды. Снизить стоимость горячей воды можно, установив многотарифный счетчик. Как стало известно, такой прибор замеряет температуру воды и фиксирует показания.
Источник: domik.ua
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