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«Поверка счетчика». Как в Чернигове рассчитывается стоимость горячей воды без прибора учета

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:00
  • Просмотров: 30
«Поверка счетчика». Как в Чернигове рассчитывается стоимость горячей воды без прибора учета

Стоимость услуги рассчитывается исходя из показаний прибора учета за три месяца, в случае выполнения поверки счетчика горячей воды. Как стало известно, счетчики горячей воды подлежат регулярной поверке. Об этом пишет сайт domik.ua

Информация о порядке и условиях поверки счетчиков в жилых помещениях содержится в постановлении кабинета министров Украины от 21.07.2005 №630. Как говорится в пункте 15 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу», работы по поверке счетчика должны выполняться не в течение одного месяца.

Как начисляется стоимость горячей воды

В «Киевэнерго» сообщили, что стоимость горячей воды при поверке счетчика начисляется на основании объемов, потребленных в предыдущих месяцах. «В этот период сумма оплаты за предоставляемые услуги по отоплению жилья и снабжению горячей водой высчитывается исходя из усредненных показаний счетчика за последние три месяца», — сообщили в пресс-службе компании.

Стоит напомнить, что из-за повышения стоимости ЖКУ, потребители стали тщательней следить за качеством получаемых услуг. Так, после роста тарифов на горячую воду украинцы отмечают, что в многоэтажных домах температура воды подается ниже нормы. Фактически приходится долго сливать её, чтобы принять душ или помыть посуду комфортной для тела и рук температурой воды. Снизить стоимость горячей воды можно, установив многотарифный счетчик. Как стало известно, такой прибор замеряет температуру воды и фиксирует показания.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: domik.ua

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