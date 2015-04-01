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В Нежине, при входе в торговый центр «Прогресс», появился социальный холодильник, где желающие могут оставлять еду для нуждающихся.
Новую для Нежина инициативу - фудшеринг запустили Елена Охонько, председатель общественной организации «Нежинский оберег», руководство ГП «Крытый рынок«Прогресс», ГКП« Коммунальный рынок », подключились и предприниматели ТЦ« Прогресс».
- В воскресенье смотрела новости, как в Киеве сделали такой эксперимент. Думаю, а почему бы в Нежине это не сделать. Поэтому взяли и все организовали, - рассказала Елена Охонько.
Холодильник стоит с одиннадцати утра 28 декабря. Он уже понемногу заполняется различными продуктами: четвертаки хлеба, плавленые сырки, мандаринки.
- Неподалеку холодильника стоят камеры наблюдения. Будем видеть, если человек недобросовестная подошла - будем соответственно реагировать. Честно говоря, «на закуску» не готовы помогать, - добавила она.
Следует отметить, что подобный подход является популярным в Германии и Индии. Там холодильники устанавливают возле кафе, пекарен, магазинов.
В Черниговской области установили первый социальный холодильник
- Вчера, 17:00
- Просмотров: 40
В Нежине, при входе в торговый центр «Прогресс», появился социальный холодильник, где желающие могут оставлять еду для нуждающихся.
Новую для Нежина инициативу - фудшеринг запустили Елена Охонько, председатель общественной организации «Нежинский оберег», руководство ГП «Крытый рынок«Прогресс», ГКП« Коммунальный рынок », подключились и предприниматели ТЦ« Прогресс».
- В воскресенье смотрела новости, как в Киеве сделали такой эксперимент. Думаю, а почему бы в Нежине это не сделать. Поэтому взяли и все организовали, - рассказала Елена Охонько.
Холодильник стоит с одиннадцати утра 28 декабря. Он уже понемногу заполняется различными продуктами: четвертаки хлеба, плавленые сырки, мандаринки.
- Неподалеку холодильника стоят камеры наблюдения. Будем видеть, если человек недобросовестная подошла - будем соответственно реагировать. Честно говоря, «на закуску» не готовы помогать, - добавила она.
Следует отметить, что подобный подход является популярным в Германии и Индии. Там холодильники устанавливают возле кафе, пекарен, магазинов.
Источник: 0462.ua
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