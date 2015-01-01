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Украинцев предупредили о фишинговых атаках на праздники.
Во время новогодних и рождественских праздников специалисты прогнозируют всплеск активности кибермошенников. Только за первые три дня нового 2017 года более 800 украинцев стали жертвами фишинговых сайтов, где они оставили данные своих банковских карт. Об этом идет речь и дайджесте Fraud News.
Чаще всего мошенничества связаны с сервисами пополнения счетов на мобильных телефонах. Фишинговые сайты достаточно часто оказываются в первых позициях в поисковиках. Пользователи, переходя на них, выполняют операции по пополнению мобильных счетов. В результате услугу им никто не оказывает, а деньги со банковского счета снимают.
Как не стать жертвой кибермошенников:
Никогда не пользуйтесь непроверенными веб-ресурсами для совершения любых электронных платежей.
Не заходите на сервисы через всплывающие окна или рекламные объявления.
Всегда убеждайтесь, что на странице для оплаты у сайта установлено безопасное соединение (в адресной строке написано https), что ресурс зарегистрирован на национальном домене уровня .UA.
Название на баннере сервиса соответствует названию, указанному в адресе, а также что в текстах сайта нет орфографических ошибок, а о самом ресурсе есть информация в интернете (официальный сайт компании, предоставляющей услуги, отзывы пользователей и т.п.).
Узнайте больше о признаках мошеннического веб-ресурса, прочтя Эффективный чек-лист, составленный специалистами ЕМА.
Проверьте, нет ли сервиса, которым вы хотите воспользоваться, в черном списке сайтов-мошенников. Введите в поисковой строке название сайта: если он есть в списке, то его название будет подсвечено.
Как не стать жертвой кибермошенников
- Вчера, 15:31
- Просмотров: 26
Украинцев предупредили о фишинговых атаках на праздники.
Во время новогодних и рождественских праздников специалисты прогнозируют всплеск активности кибермошенников. Только за первые три дня нового 2017 года более 800 украинцев стали жертвами фишинговых сайтов, где они оставили данные своих банковских карт. Об этом идет речь и дайджесте Fraud News.
Чаще всего мошенничества связаны с сервисами пополнения счетов на мобильных телефонах. Фишинговые сайты достаточно часто оказываются в первых позициях в поисковиках. Пользователи, переходя на них, выполняют операции по пополнению мобильных счетов. В результате услугу им никто не оказывает, а деньги со банковского счета снимают.
Как не стать жертвой кибермошенников:
Никогда не пользуйтесь непроверенными веб-ресурсами для совершения любых электронных платежей.
Не заходите на сервисы через всплывающие окна или рекламные объявления.
Всегда убеждайтесь, что на странице для оплаты у сайта установлено безопасное соединение (в адресной строке написано https), что ресурс зарегистрирован на национальном домене уровня .UA.
Название на баннере сервиса соответствует названию, указанному в адресе, а также что в текстах сайта нет орфографических ошибок, а о самом ресурсе есть информация в интернете (официальный сайт компании, предоставляющей услуги, отзывы пользователей и т.п.).
Узнайте больше о признаках мошеннического веб-ресурса, прочтя Эффективный чек-лист, составленный специалистами ЕМА.
Проверьте, нет ли сервиса, которым вы хотите воспользоваться, в черном списке сайтов-мошенников. Введите в поисковой строке название сайта: если он есть в списке, то его название будет подсвечено.
Источник: hyser.com.ua
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