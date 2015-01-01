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Производство детского питания резко увеличилось

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:32
  • Просмотров: 38
Производство детского питания резко увеличилось

Рост производства детского питания произошел за счет его популяризации и разработке законопроекта «О детском питании».

За 11 месяцев 2016 года производство молока и сливок для детского питания выросло на 52% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Рост произошел за счет популяризации производства детского питания и разработке законопроекта «О детском питании».

«С целью упрощения условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере производства детского питания Минагрополитики в 2016 году были разработаны, обеспечено сопровождение в Кабинете Министров законопроекта «О детском питании». Упрощенные условия никоим образом не приведут к ухудшению качества продукции, поскольку законопроект полностью приведен в соответствие законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов», — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
Напомним, законопроектом предлагается отменить устаревшие нормы, которыми установлена обязательность получения статуса специальной сырьевой зоны производителями сырья, используемого для изготовления продуктов детского питания.

Всего в Украине функционирует 13 предприятий, которые производят детское питание. Из них только 3 предприятия (Яготинское для детей», » Вимм-биль-данн и Данон) имеют обособленные мощности для производства именно детского питания.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: www.kmu.gov.ua

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