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Возросли случаи махинаций с банковскими карточками

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 15:33
  • Просмотров: 40
Возросли случаи махинаций с банковскими карточками

Мошенники выманивают данные о банковской карточке.

В 4,5 раза увеличилось за год количество интернет-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карточек у клиентов банков.

Злоумышленники делают это под предлогом оказания несуществующих услуг. В прошлом году таких ресурсов в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) насчитали 174.

Большинство из них имитирует новые платежные сервисы. 90 ресурсов предлагали «пополнить» счет на мобильный телефон. Другие прикрываются именами известных платежных сервисов, банков, учреждений, в частности Укрпочтой.

Мошенники выманивают данные о банковской карточке — ее номер, срок действия, трехзначный код на обратной стороне, код с банковского сообщения на мобильный телефон владельца.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: gazeta.ua

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