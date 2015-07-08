4ернігів.інфо » Стрічка новин » Возросли случаи махинаций с банковскими карточками
Мошенники выманивают данные о банковской карточке.
В 4,5 раза увеличилось за год количество интернет-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карточек у клиентов банков.
Злоумышленники делают это под предлогом оказания несуществующих услуг. В прошлом году таких ресурсов в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) насчитали 174.
Большинство из них имитирует новые платежные сервисы. 90 ресурсов предлагали «пополнить» счет на мобильный телефон. Другие прикрываются именами известных платежных сервисов, банков, учреждений, в частности Укрпочтой.
Мошенники выманивают данные о банковской карточке — ее номер, срок действия, трехзначный код на обратной стороне, код с банковского сообщения на мобильный телефон владельца.
Возросли случаи махинаций с банковскими карточками
- Вчера, 15:33
- Просмотров: 40
Мошенники выманивают данные о банковской карточке.
В 4,5 раза увеличилось за год количество интернет-ресурсов, выманивающих реквизиты банковских карточек у клиентов банков.
Злоумышленники делают это под предлогом оказания несуществующих услуг. В прошлом году таких ресурсов в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) насчитали 174.
Большинство из них имитирует новые платежные сервисы. 90 ресурсов предлагали «пополнить» счет на мобильный телефон. Другие прикрываются именами известных платежных сервисов, банков, учреждений, в частности Укрпочтой.
Мошенники выманивают данные о банковской карточке — ее номер, срок действия, трехзначный код на обратной стороне, код с банковского сообщения на мобильный телефон владельца.
Источник: gazeta.ua
Рекомендуем похожее:
Полиция предупреждает о мошенничествах с банковскими карточками
Недавно в областном центре жертвами аферистов стали две женщины, которым на мобильный позвонили
Всемирный банк: в 2016 году в Украине останется 100 банков
НБУ за 2014 год и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 59 банков
На Нежинщине активизировались интернет-воры
Стражи порядка предостерегают: будьте бдительными, чтобы не стать жертвой аферистов.
Телефонные мошенники собрали хороший урожай в евро и долларах
Только за последние двое суток в области зарегистрировано четыре факта так называемых «телефонных»
В Черниговской области интернет-мошенники предлагали жертвам позолоченное с ...
Работники отдела борьбы с киберпреступностью УМВД в Черниговской области разоблачили мошенников,
В Чернигове работники банка «вешали» на клиентов свои кредиты
Милиция Чернигова разоблачила банковских работников, которые использовали анкетные данные клиентов
Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га... В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео)
Добавить комментарий!