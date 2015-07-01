Какой будет денежная помощь чернобыльцам на лечение

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Правительство впервые установило денежную помощь чернобыльцам на санитарно-курортное лечение.
Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1029.
В частности, размер такой помощи составит:
для лиц, отнесенных к категории 1 (пострадавшие, которые имеют инвалидность, связанная с последствиями аварии на ЧАЭС и ликвидаторы), – 5 250 гривен;
для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), – 17 390 гривен;
для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, – 10 840 гривен.
Граждане смогут сами выбирать санитарно-курортное заведение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. При этом, если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.
«Впервые применяется такой подход, когда человек может сам свободно выбирать санаторий или место отдыха. При этом на такое лечение предусмотрена денежная помощь. Такого раньше тоже не было», — отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Напомним, что до принятия постановления чернобыльцы указанных категорий могли проходить курс санаторно-курортного лечения только в определенных тендерах заведениях. Кроме того, денежная помощь пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС не предусматривалось.
Следует отметить, что реализация постановления не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета, ведь необходимая сумма средств (а именно 123,4 млн. грн.) предусмотрена в рамках бюджетной программы «Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы».
Какой будет денежная помощь чернобыльцам на лечение
- Вчера, 15:37
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Правительство впервые установило денежную помощь чернобыльцам на санитарно-курортное лечение.
Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1029.
В частности, размер такой помощи составит:
для лиц, отнесенных к категории 1 (пострадавшие, которые имеют инвалидность, связанная с последствиями аварии на ЧАЭС и ликвидаторы), – 5 250 гривен;
для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), – 17 390 гривен;
для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, – 10 840 гривен.
Граждане смогут сами выбирать санитарно-курортное заведение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. При этом, если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.
«Впервые применяется такой подход, когда человек может сам свободно выбирать санаторий или место отдыха. При этом на такое лечение предусмотрена денежная помощь. Такого раньше тоже не было», — отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Напомним, что до принятия постановления чернобыльцы указанных категорий могли проходить курс санаторно-курортного лечения только в определенных тендерах заведениях. Кроме того, денежная помощь пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС не предусматривалось.
Следует отметить, что реализация постановления не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета, ведь необходимая сумма средств (а именно 123,4 млн. грн.) предусмотрена в рамках бюджетной программы «Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы».
Источник: www.kmu.gov.ua
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