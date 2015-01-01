4ернігів.інфо » Стрічка новин » Здоровый образ жизни или синдром благополучия?
Следуя моде на здоровый образ жизни, не становимся ли мы заложниками непрерывной гонки за идеальной физической формой и идеальной жизнью? Об этом размышляют авторы книги «Синдром благополучия».
Безглютеновая диета, спортивный тренер и медитации. Общество побуждает нас заботиться о своем здоровье. Может даже слишком. Таково мнение двух европейских исследователей, изложенное в книге «Синдром благополучия».
Прекрасное утро, Карл Седерштром закуривает сигарету в ожидании автобуса. На ближайшую скамью садится дама с маленькой собачкой на поводке. Леди упрекает его в том, что он травит животное табачным дымом. Для шведского исследователя, преподавателя в Стокгольмской школе бизнеса, это уже слишком. Его соседи — ярые антитабачники, его друзья не приходят на аперитив, так как идут в это время на фитнес, его коллеги не едят продукты, содержащие глютен и занимаются медитацией. На помощь!
Вместе со своим коллегой Эндрю Спайсером, профессором в престижной Лондонской школе бизнеса, он задается вопросом, что такое «культ благополучия» (культ wellness) . Результатом их размышлений, есть книга, опубликованная в прошлом году на английском языке под названием «Синдром благополучия»
Моральное предписание
Книга делает общее наблюдение: наше общество поставило здоровье на первое место в системе ценностей. Следует бросить курить, сократить потребление алкоголя, есть пять фруктов и овощей в день, избегать жиров и готовить здоровую пищу, богатую витаминами. Мы также должны заниматься спортом, потому что это хорошо для физической формы, для душевного равновесия и помогает против стресса. Образ здорового, подтянутого человека, который каждое утро совершает пробежки, является эталоном. А те, кто не соответствуют этому идеалу, особенно полные люди, обвиняются в лени, несоблюдении гигиены, неспособности взять себя в руки.
Да, само по себе, стремление быть в хорошей форме и иметь здоровое тело является достойной целью. Но авторы хотят показать, что эта тенденция перерастает в моральное предписание, от которого становится трудно освободиться. Например, сейчас многие университеты США подписывают со студентами «контракт благополучия», в котором молодым людям вменяется в обязанность вести безупречно здоровый образ жизни.
Без сомнения это успокаивает родителей. Но становится жаль этих молодых людей в намордниках, потому что молодежь всегда училась на ошибках, это формировало ее, давало ей жизненный опыт, — считает Карл Седерштром. Интересно пришел бы Жан-Поль Сартр к экзистенциализму, потягивая зеленый чай и поедая органическое печенье?
Спасибо, босс!
Исследователи в своей книге подчеркивают также, насколько прибыльным является рынок wellness, который часто оказывается фальшивкой.
Сейчас появились менеджеры, работающие с людьми и называющие себя «менеджерами счастья». Коуч-тренеры, которые предлагают клиентам лучше познать себя. Или, например, звездный консультант Марта Бек, автор программы «Побег из человеческой клетки», которая предлагает отправлять депрессивных людей в пустыню или в джунгли. Но эта программа, в ходе которой вас научат разводить огонь и охотиться на зверей, стоит совсем недешево — цена на нее доходит до 10 000 долларов.
Мир бизнеса особенно подвержен этой моде. Требуя от своих сотрудников работать как можно лучше в условиях все более нестабильных, фирмы организовывают сеансы медитации на рабочем месте, чтобы помочь служащим расслабиться. Или устанавливают в офисе беговые дорожки, которые позволяют терять калории, не отрываясь от работы. Последние годы эта тенденция становится очень популярной в Швейцарии, где транснациональные компании поощряют своих сотрудников, есть овощи и регулярно заниматься спортом.
Повальное лицемерие, — считают Карл Седерштром и Эндрю Спайсер и, не колеблясь, ссылаются на Оруэлла, чтобы описать мир, в котором человек должен быть как можно более эффективным, сохраняя при этом улыбку. Причина такой заботы проста: «счастливый работник является более продуктивным работником».
Шведская компания грузовых перевозок Scania контролирует состояние здоровья своих сотрудников круглосуточно. Если работник не выполняет достаточное количество физических упражнений, и его сердечно-сосудистая система не в норме, на него накладывается штраф.
Не так давно американская страховая компания Aetna с гордостью объявила, что теперь все ее сотрудники получили браслеты FitBit.
Если сотрудник доказывает, что он 20 ночей подряд спит 7 и более часов, мы платим ему 25 долларов за ночь, но максимум 500 долларов в год, — заявил генеральный директор компании Марк Бертолини.
На страницах книги «Синдром благополучия» авторы делают грустное заключение: находясь под постоянным давлением, человек испытывает чувство вины, если он не в состоянии укротить свое тело.
По мнению авторов, культ здоровья содержит ультралиберализм: человек несет полную ответственность за свое состояние. Если он не может похудеть, бегать, накачать мышцы и заниматься йогой, он может винить только себя.
Это очень опасная идеология, — настаивает Карл Седерштром. Ибо говорить так, это забыть, что здоровье – это и социальный вопрос. Все исследования доказывают, что бедные слои населения имеют меньше возможности правильно питаться, тем самым провоцируя ожирение.
Также заставить безработного поверить, что он сможет найти работу, если похудеет, сделает хорошее резюме и будет ходить на тренинги, которые научат его бороться со стрессом — это нечестно. Правда состоит в том, что отрасль wellness доступна, в основном, богатым. И проект республиканца Пола Райана в США, который предложил вместо социальных пособий отправлять бедняков на тренинги, можно назвать глупостью.
Наблюдать и наказывать
В масштабах истории, эти веяния можно назвать свежими. В Древней Греции и в средние века, счастье было связано с добродетелью, поскольку оно зависело не от человека, а от воли богов.
Философы эпохи Просвещения первыми заявили, что благополучие – это прежде всего личное достижение. В середине XX века психологи возвели счастье в статус главной жизненной цели.
В книге «Синдром благополучия» в ходе своих размышлений авторы ссылаются на кино (фильм «Матрица»), литературу (произведения Олдоса Хаксли), философию (работы философа Жиля Делёза)
Переход на lifelogging , то есть стремление контролировать свой образ жизни через всевозможные мобильные приложения является, по мнению авторов книги особенно пугающим. Американский инвестиционный фонд GLG Partners создал программу, которая анализирует время сна или режим питания своих служащих. Объединение учителей Чикаго предоставляет своим членам персонализированное приложение, которое следит за уровнем холестерина и мотивирует учителей заниматься спортом. В случае несоответствия требованиям они должны платить штраф в размере 600 долларов .
Эти примеры кажутся из разряда научной фантастики, но это все реальность. Авторы неумолимы: следить за своей жизнью, так как будто речь идет о реальном бизнесе – это менталитет идеального представителя неолиберализма.
Карл Седерштром и Эндрю Спайсер не первые, кто затронул этот вопрос. Они не скрывают источники своего вдохновения, упоминая работы словенского философа Аленки Зюпанчич, посвященные бионравственности. Их книга носит саркастический и информативный характер и предлагает большую порцию антиконформизма . Видит ли Карл Седерштром возможность избавиться от этого синдрома?
Да! Нужно прекратить все это, — говорит он, — если вы видите, что коуч-тренер в вашей компании хвастается полученным эффектом позитивной психологии, скажите ему, что это бред — параноидальное стремление к счастью является отвлекающим маневром.
И в заключение заявляет:
Жизнь — это не только наслаждения, нужно быть готовым, что будут боль и неудачи. Признать, что некоторые вещи могут у нас не получаться и, несмотря на все промахи, суметь остаться хорошим человеком.
Здоровый образ жизни или синдром благополучия?
- Вчера, 15:42
- Просмотров: 34
Следуя моде на здоровый образ жизни, не становимся ли мы заложниками непрерывной гонки за идеальной физической формой и идеальной жизнью? Об этом размышляют авторы книги «Синдром благополучия».
Безглютеновая диета, спортивный тренер и медитации. Общество побуждает нас заботиться о своем здоровье. Может даже слишком. Таково мнение двух европейских исследователей, изложенное в книге «Синдром благополучия».
Прекрасное утро, Карл Седерштром закуривает сигарету в ожидании автобуса. На ближайшую скамью садится дама с маленькой собачкой на поводке. Леди упрекает его в том, что он травит животное табачным дымом. Для шведского исследователя, преподавателя в Стокгольмской школе бизнеса, это уже слишком. Его соседи — ярые антитабачники, его друзья не приходят на аперитив, так как идут в это время на фитнес, его коллеги не едят продукты, содержащие глютен и занимаются медитацией. На помощь!
Вместе со своим коллегой Эндрю Спайсером, профессором в престижной Лондонской школе бизнеса, он задается вопросом, что такое «культ благополучия» (культ wellness) . Результатом их размышлений, есть книга, опубликованная в прошлом году на английском языке под названием «Синдром благополучия»
Моральное предписание
Книга делает общее наблюдение: наше общество поставило здоровье на первое место в системе ценностей. Следует бросить курить, сократить потребление алкоголя, есть пять фруктов и овощей в день, избегать жиров и готовить здоровую пищу, богатую витаминами. Мы также должны заниматься спортом, потому что это хорошо для физической формы, для душевного равновесия и помогает против стресса. Образ здорового, подтянутого человека, который каждое утро совершает пробежки, является эталоном. А те, кто не соответствуют этому идеалу, особенно полные люди, обвиняются в лени, несоблюдении гигиены, неспособности взять себя в руки.
Да, само по себе, стремление быть в хорошей форме и иметь здоровое тело является достойной целью. Но авторы хотят показать, что эта тенденция перерастает в моральное предписание, от которого становится трудно освободиться. Например, сейчас многие университеты США подписывают со студентами «контракт благополучия», в котором молодым людям вменяется в обязанность вести безупречно здоровый образ жизни.
Без сомнения это успокаивает родителей. Но становится жаль этих молодых людей в намордниках, потому что молодежь всегда училась на ошибках, это формировало ее, давало ей жизненный опыт, — считает Карл Седерштром. Интересно пришел бы Жан-Поль Сартр к экзистенциализму, потягивая зеленый чай и поедая органическое печенье?
Спасибо, босс!
Исследователи в своей книге подчеркивают также, насколько прибыльным является рынок wellness, который часто оказывается фальшивкой.
Сейчас появились менеджеры, работающие с людьми и называющие себя «менеджерами счастья». Коуч-тренеры, которые предлагают клиентам лучше познать себя. Или, например, звездный консультант Марта Бек, автор программы «Побег из человеческой клетки», которая предлагает отправлять депрессивных людей в пустыню или в джунгли. Но эта программа, в ходе которой вас научат разводить огонь и охотиться на зверей, стоит совсем недешево — цена на нее доходит до 10 000 долларов.
Мир бизнеса особенно подвержен этой моде. Требуя от своих сотрудников работать как можно лучше в условиях все более нестабильных, фирмы организовывают сеансы медитации на рабочем месте, чтобы помочь служащим расслабиться. Или устанавливают в офисе беговые дорожки, которые позволяют терять калории, не отрываясь от работы. Последние годы эта тенденция становится очень популярной в Швейцарии, где транснациональные компании поощряют своих сотрудников, есть овощи и регулярно заниматься спортом.
Повальное лицемерие, — считают Карл Седерштром и Эндрю Спайсер и, не колеблясь, ссылаются на Оруэлла, чтобы описать мир, в котором человек должен быть как можно более эффективным, сохраняя при этом улыбку. Причина такой заботы проста: «счастливый работник является более продуктивным работником».
Шведская компания грузовых перевозок Scania контролирует состояние здоровья своих сотрудников круглосуточно. Если работник не выполняет достаточное количество физических упражнений, и его сердечно-сосудистая система не в норме, на него накладывается штраф.
Не так давно американская страховая компания Aetna с гордостью объявила, что теперь все ее сотрудники получили браслеты FitBit.
Если сотрудник доказывает, что он 20 ночей подряд спит 7 и более часов, мы платим ему 25 долларов за ночь, но максимум 500 долларов в год, — заявил генеральный директор компании Марк Бертолини.
На страницах книги «Синдром благополучия» авторы делают грустное заключение: находясь под постоянным давлением, человек испытывает чувство вины, если он не в состоянии укротить свое тело.
По мнению авторов, культ здоровья содержит ультралиберализм: человек несет полную ответственность за свое состояние. Если он не может похудеть, бегать, накачать мышцы и заниматься йогой, он может винить только себя.
Это очень опасная идеология, — настаивает Карл Седерштром. Ибо говорить так, это забыть, что здоровье – это и социальный вопрос. Все исследования доказывают, что бедные слои населения имеют меньше возможности правильно питаться, тем самым провоцируя ожирение.
Также заставить безработного поверить, что он сможет найти работу, если похудеет, сделает хорошее резюме и будет ходить на тренинги, которые научат его бороться со стрессом — это нечестно. Правда состоит в том, что отрасль wellness доступна, в основном, богатым. И проект республиканца Пола Райана в США, который предложил вместо социальных пособий отправлять бедняков на тренинги, можно назвать глупостью.
Наблюдать и наказывать
В масштабах истории, эти веяния можно назвать свежими. В Древней Греции и в средние века, счастье было связано с добродетелью, поскольку оно зависело не от человека, а от воли богов.
Философы эпохи Просвещения первыми заявили, что благополучие – это прежде всего личное достижение. В середине XX века психологи возвели счастье в статус главной жизненной цели.
В книге «Синдром благополучия» в ходе своих размышлений авторы ссылаются на кино (фильм «Матрица»), литературу (произведения Олдоса Хаксли), философию (работы философа Жиля Делёза)
Переход на lifelogging , то есть стремление контролировать свой образ жизни через всевозможные мобильные приложения является, по мнению авторов книги особенно пугающим. Американский инвестиционный фонд GLG Partners создал программу, которая анализирует время сна или режим питания своих служащих. Объединение учителей Чикаго предоставляет своим членам персонализированное приложение, которое следит за уровнем холестерина и мотивирует учителей заниматься спортом. В случае несоответствия требованиям они должны платить штраф в размере 600 долларов .
Эти примеры кажутся из разряда научной фантастики, но это все реальность. Авторы неумолимы: следить за своей жизнью, так как будто речь идет о реальном бизнесе – это менталитет идеального представителя неолиберализма.
Карл Седерштром и Эндрю Спайсер не первые, кто затронул этот вопрос. Они не скрывают источники своего вдохновения, упоминая работы словенского философа Аленки Зюпанчич, посвященные бионравственности. Их книга носит саркастический и информативный характер и предлагает большую порцию антиконформизма . Видит ли Карл Седерштром возможность избавиться от этого синдрома?
Да! Нужно прекратить все это, — говорит он, — если вы видите, что коуч-тренер в вашей компании хвастается полученным эффектом позитивной психологии, скажите ему, что это бред — параноидальное стремление к счастью является отвлекающим маневром.
И в заключение заявляет:
Жизнь — это не только наслаждения, нужно быть готовым, что будут боль и неудачи. Признать, что некоторые вещи могут у нас не получаться и, несмотря на все промахи, суметь остаться хорошим человеком.
Источник: hyser.com.ua
Рекомендуем похожее:
10 жизненных правил для тех, кто хочет преуспеть в карьере
Каждый из нас по-своему интерпретирует понятие «успех»...
Ошибки, которые заставят стать лучше
Запуск бизнеса требует много времени и усилий. Но, когда приходит первый успех, многие забывают
Почему вы не можете похудеть?
Три мифа похудения. Основываясь на недавних исследованиях, рассматриваем ситуацию, когда все
Презентация книги исторического прошлого Новгород-Северской мужской гимнази ...
"Новгород-Северская гимназия Alma mater Северского края 1808-1918 лет" - так называется книга,
Киевляне написали письмо Кличко в духе его цитат
«Уважаемый Виталий! Очень рады, что вы согласились стать не только первым номером в списке Блока
3 ноября всех агитирующих за здоровый образ жизни приглашают на пробежку
3 ноября, в 12-00 в Чернигове стартует пробежка молодёжи за Здоровый Образ Жизни.
Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га... В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео)
Добавить комментарий!