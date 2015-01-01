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Вопрос ближайшего будущего Черниговской художественной школы уже решен

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:04
  • Просмотров: 35
Вопрос ближайшего будущего Черниговской художественной школы уже решен

Вопрос дальнейшей аренды помещений в здании на ул. Гончая, 33 для Черниговской художественной школы сегодня обсуждался в горсовете.

– Я лично встречался с директором Черниговского областного центра научно-технического творчества ученической молодежи Александром Мисюрой.

И мы договорились о том, что аренда на все помещения, в которых в настоящее время находится художественная школа, будет продлена до 1 июля. То есть до тех пор, пока не закончится текущий учебный год, – сообщил заммэра Александр Ломако.

В дальнейшем же городская власть также планирует оставить художественную школу по старому адресу.

А для решения проблемы собирается подыскать место, куда сможет переселить кружковцев из Центра научно-технического творчества, которые на сегодняшний день требуют улучшения условий для занятий.

- У нас будет время рассмотреть варианты. Возможно, мы сможем преложить помещения в библиотеках города или в клубах по месту жительства, – отметил Александр Ломако.

Также заммэра сообщил, что родители учеников художественной школы уже уведомлены о том, проблема с арендой решена и беспокоится им не о чем.

Напомним, весь сыр-бор возник из-за того, что Черниговский центр научно-технического творчества отказался продлевать художественной школе аренду помещений, в которых занимаются ее воспитанники.

Отказ был мотивирован тем, что им самим не хватает помещений для занятий с детьми.

Чтобы решить проблему и спасти школу, вчера был создан оргкоммитет по защите художественной школы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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