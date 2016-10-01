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На черниговской границе задержали очередного международного преступника из Молдовы

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:04
  • Просмотров: 37
На черниговской границе задержали очередного международного преступника из Молдовы

Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов у 56-летнего гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.

Молдаванин ехал из России рейсовым автобусом Москва – Тирасполь.

В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного Кодекса Молдовы (торговля людьми).

Он был задержан и передан сотрудникам Городнянского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.

С начала года это уже второй преступник, разыскиваемый Интерполом, которого задержали на участке Черниговского пограничного отряда. Предыдущий тоже был молдаванином и разыскивался международной полицией за угон авто и убийство.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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