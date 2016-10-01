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Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов у 56-летнего гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.
Молдаванин ехал из России рейсовым автобусом Москва – Тирасполь.
В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного Кодекса Молдовы (торговля людьми).
Он был задержан и передан сотрудникам Городнянского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.
С начала года это уже второй преступник, разыскиваемый Интерполом, которого задержали на участке Черниговского пограничного отряда. Предыдущий тоже был молдаванином и разыскивался международной полицией за угон авто и убийство.
На черниговской границе задержали очередного международного преступника из Молдовы
- Вчера, 16:04
- Просмотров: 37
Вчера, 5 января, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов у 56-летнего гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.
Молдаванин ехал из России рейсовым автобусом Москва – Тирасполь.
В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного Кодекса Молдовы (торговля людьми).
Он был задержан и передан сотрудникам Городнянского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.
С начала года это уже второй преступник, разыскиваемый Интерполом, которого задержали на участке Черниговского пограничного отряда. Предыдущий тоже был молдаванином и разыскивался международной полицией за угон авто и убийство.
Источник: 0462.ua
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