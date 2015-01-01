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Деньги Чернигова будут на счетах «ПриватБанка»

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 16:05
  • Просмотров: 42
Деньги Чернигова будут на счетах «ПриватБанка»
Бывший банк Игоря Коломойского, перешедший недавно в государственную собственность, выиграл тендер на размещение на депозитах временно свободных средств городского бюджета Чернигова, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Согласно условиям конкурса «ПриватБанк» обеспечит «выгодное размещение временно свободных бюджетных средств Черниговского городского совета». Объем депозита – более 300 миллионов гривен.

Кроме того, более 100 миллионов гривен положит в банк бюджет Черкасс.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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