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С 1 января этого года вступает в силу норма закона, согласно которой минимальная зарплата должна составлять 3200 грн. Однако еще задолго до этого эксперты, анализируя последствия таких изменений, отмечали, что это может привести к массовому сокращению работников или перевода их на полставки, сообщает vlasno.info.
В связи с этим, работникам, которые соглашаются на такие условия стоит помнить о страховом стаже. Его наличие обеспечивает назначения пенсии при достижении пенсионного возраста.
Так, работникам, которые не будут оформлены официально, и с которых не будет выплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ), не будет начисляться и страховой стаж.
Тем, кто будет оформлен на полставки, будет засчитываться неполный страховой стаж. Один месяц страхового стажа засчитывается, если за человека оплачивается полная сумма социального взноса. Если выплачиваться половина, то два месяца будут засчитываться как один.
Соответственно, за два года работы зачислят одного года страхового стажа. Напомним, мужчины имеют право на назначение пенсии, если имеют 35 лет страхового стажа, а женщины - 30 лет.
Из них обязательно должно быть 15 лет страхового стажа. Если их нет, пенсия работнику не назначается. Тогда человек имеет право на социальную помощь от государства, значительно меньше минимальной пенсии.
Работникам, оформленным на полставки, будет засчитываться полмесяца стажа
- Вчера, 16:09
- Просмотров: 54
С 1 января этого года вступает в силу норма закона, согласно которой минимальная зарплата должна составлять 3200 грн. Однако еще задолго до этого эксперты, анализируя последствия таких изменений, отмечали, что это может привести к массовому сокращению работников или перевода их на полставки, сообщает vlasno.info.
В связи с этим, работникам, которые соглашаются на такие условия стоит помнить о страховом стаже. Его наличие обеспечивает назначения пенсии при достижении пенсионного возраста.
Так, работникам, которые не будут оформлены официально, и с которых не будет выплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ), не будет начисляться и страховой стаж.
Тем, кто будет оформлен на полставки, будет засчитываться неполный страховой стаж. Один месяц страхового стажа засчитывается, если за человека оплачивается полная сумма социального взноса. Если выплачиваться половина, то два месяца будут засчитываться как один.
Соответственно, за два года работы зачислят одного года страхового стажа. Напомним, мужчины имеют право на назначение пенсии, если имеют 35 лет страхового стажа, а женщины - 30 лет.
Из них обязательно должно быть 15 лет страхового стажа. Если их нет, пенсия работнику не назначается. Тогда человек имеет право на социальную помощь от государства, значительно меньше минимальной пенсии.
Источник: vlasno.info
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