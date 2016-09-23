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«Облтеплокоммунэнерго» испытывает проблемы с лимитами газа. Как сообщает «Сівер-центр», виной тому задолженность, которая возникла на предприятии.
По словам председателя правления предприятия Виктора Геращенко, есть проблемы с выделением лимитов газа.
Дело в том, что «Облтеплокоммунэнерго» оплатило лишь две трети потребленного газа в октябре-ноябре 2016 года.
И причина не в долгах населения или бюджетных организаций за тепло – абоненты как раз платят более-менее исправно.
Проблема в том, что около 70% клиентов «Облтеплокомуненерго» оформили субсидию, а она в декабре 2016 года не была профинансирована из госбюджета.
По словам Виктора Геращенко, вопрос решался с привлечением городского головы Чернигова и председателя облгосадминистрации на уровне Кабинета министров, но из-за дефицита бюджета деньги не поступили.
Речь идет о 52 миллионах гривен льгот и субсидий, которые тепловики Черниговщины должны были получить в декабре за предоставленные в ноябре услуги.
Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»
Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка газа (видео)
- Вчера, 16:10
- Просмотров: 57
«Облтеплокоммунэнерго» испытывает проблемы с лимитами газа. Как сообщает «Сівер-центр», виной тому задолженность, которая возникла на предприятии.
По словам председателя правления предприятия Виктора Геращенко, есть проблемы с выделением лимитов газа.
Дело в том, что «Облтеплокоммунэнерго» оплатило лишь две трети потребленного газа в октябре-ноябре 2016 года.
И причина не в долгах населения или бюджетных организаций за тепло – абоненты как раз платят более-менее исправно.
Проблема в том, что около 70% клиентов «Облтеплокомуненерго» оформили субсидию, а она в декабре 2016 года не была профинансирована из госбюджета.
По словам Виктора Геращенко, вопрос решался с привлечением городского головы Чернигова и председателя облгосадминистрации на уровне Кабинета министров, но из-за дефицита бюджета деньги не поступили.
Речь идет о 52 миллионах гривен льгот и субсидий, которые тепловики Черниговщины должны были получить в декабре за предоставленные в ноябре услуги.
Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»
Источник: 4ernigiv.info
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