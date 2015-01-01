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На Рождество выпивший житель Черниговщины "зарубил" односельчанина
- Сегодня, 10:25
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Празднование Рождества в одном из сел Сновского района завершилось трагедией. Во время пьяной ссоры хозяин ударил топором по голове своего гостя. Правоохранители задержали подозреваемого и проводят досудебное расследование.
7 января в полицию поступила информация об обнаружении в доме одного из сел района потерпевшего без сознания с рубленой раной головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сновского отделения полиции ГУНП в Черниговской области.
Правоохранители установили, что потерпевший пришел в гости к односельчанину, где мужчины вместе выпивали. Впоследствии между гостем и хозяином возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял топор и ударил гостя по голове, от чего тот упал на пол и потерял сознание.
Пострадавшего в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом височной кости госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. На следующий день, не приходя в сознание от полученных травм, пострадавший скончался в больнице.
Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство».
7 января в полицию поступила информация об обнаружении в доме одного из сел района потерпевшего без сознания с рубленой раной головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сновского отделения полиции ГУНП в Черниговской области.
Правоохранители установили, что потерпевший пришел в гости к односельчанину, где мужчины вместе выпивали. Впоследствии между гостем и хозяином возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял топор и ударил гостя по голове, от чего тот упал на пол и потерял сознание.
Пострадавшего в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом височной кости госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. На следующий день, не приходя в сознание от полученных травм, пострадавший скончался в больнице.
Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство».
Источник: 0462.ua
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