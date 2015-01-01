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Черниговцы могут представить Украину на «Евровидении»

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 10:28
  • Просмотров: 26
Черниговцы могут представить Украину на «Евровидении»
Исполнители из Чернигова зарегистрировались для участия в национальном отборе в песенном конкурсе «Евровидение-2017» на сайте конкурса. Об этом сообщает «Высокий Вал».

В частности, свое видео загрузила Стелла-Виктория с песней My heart is beating. Сейчас она собрала уже 43 «лайка» пользователей. Кроме того, группа Don`t Point с композицией Gift Store собрал 11 голосов, а на счету черниговской группы Jam Bubble Band 109 «лайков» от сторонников.

Всего в первом этапе национального отбора зарегистрировалось 130 участников со всей Украины, львиная доля которых – из Киева.

Первый прямой эфир национального отбора на «Евровидение-2017» состоится 4 февраля, второй – 11-го, третий – 18 февраля. Имя победителя национального отбора станет известным 25 февраля.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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