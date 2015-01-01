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За взятку в 2500 гривен старшина из Черниговской области рискует сесть на 12 лет
- Сегодня, 11:32
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Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины закончила досудебное расследование в уголовном производстве относительно старшины учебной танковой роты одной из воинских частей, который требовал и получил от курсанта неправомерную выгоду в размере 2500 гривен.
Обвинительный акт в отношении правонарушителя направлен в Козелецкий районный в суд. Ему инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством совершенное лицом, занимающим ответственное положение).
Наказание за это – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебным следствием установлено, что старшина получил неправомерную выгоду за лояльное отношение к курсанту во время прохождения службы.
Солдат за вознаграждение получил положительные оценки при сдаче экзаменов. Также ему было присвоено воинское звание «старший солдат».
После получения денег, военнослужащий был задержан военной прокуратурой и оперативными работниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.
Обвинительный акт в отношении правонарушителя направлен в Козелецкий районный в суд. Ему инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством совершенное лицом, занимающим ответственное положение).
Наказание за это – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебным следствием установлено, что старшина получил неправомерную выгоду за лояльное отношение к курсанту во время прохождения службы.
Солдат за вознаграждение получил положительные оценки при сдаче экзаменов. Также ему было присвоено воинское звание «старший солдат».
После получения денег, военнослужащий был задержан военной прокуратурой и оперативными работниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.
Источник: www.vppnr.gp.gov.ua
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