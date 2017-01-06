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Щоб допомогти безпритульним собакам пережити зимові морози, мешканці ГО «Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних» змайстрували п'ять великих будок, які встановили в різних частинах міста.
Ініціювали таку акцію благодійний фонд «Добро своїми руками» і ГО «Щаслива доля». Їх ідею підтримав керівник Чернігівського центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних Микола Романов, пояснивши це тим, що люди, у яких немає даху над головою, розуміють проблему бездомних тварин як ніхто інший.
На виготовлення будок пішло близько трьох тижнів. Кожна з них розрахована на чотирьох собак середнього розміру. З'явилися вони в районі Льотного училища і в декількох гаражних кооперативах.
Волонтери не планують зупинятися на п'яти виготовлених будках і сподіваються, що їхню ініціативу підтримають небайдужі городяни, а будки в скоре будуть робитися на постійній основі.
Беспризорные собаки Чернигова получили жилье
- Сегодня, 11:45
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Щоб допомогти безпритульним собакам пережити зимові морози, мешканці ГО «Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних» змайстрували п'ять великих будок, які встановили в різних частинах міста.
Ініціювали таку акцію благодійний фонд «Добро своїми руками» і ГО «Щаслива доля». Їх ідею підтримав керівник Чернігівського центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних Микола Романов, пояснивши це тим, що люди, у яких немає даху над головою, розуміють проблему бездомних тварин як ніхто інший.
На виготовлення будок пішло близько трьох тижнів. Кожна з них розрахована на чотирьох собак середнього розміру. З'явилися вони в районі Льотного училища і в декількох гаражних кооперативах.
Волонтери не планують зупинятися на п'яти виготовлених будках і сподіваються, що їхню ініціативу підтримають небайдужі городяни, а будки в скоре будуть робитися на постійній основі.
Источник: 0462.ua
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