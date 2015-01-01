За выходные черниговские спасатели 34 раза помогли горожанам

В результате пожаров погиб 1 человек, уничтожено 1 и повреждено 17 зданий. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации или строительстве приборов печного отопления, а также неосторожность граждан при курении.01 — копияВ связи с этим, спасатели призывают население чаще обращать внимание на состояние отопительных приборов.Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей. Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам.Также спасатели обращаются к водителям с просьбой воздержаться от поездок на большие расстояния. Если же вы отправились в дорогу, обязательно возьмите с собой теплые вещи и горячие напитки.Помните, что соблюдение этих правил поможет Вам избежать беды и сохранить свою жизнь.