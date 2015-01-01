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В течение выходных и праздничных дней с 7 по 9 января, подразделения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров, чрезвычайных событий и оказания помощи населению. Из них 18 выездов на ликвидацию пожаров, 14 выездов для оказания помощи водителям автомобилей, попавших в снежные заносы и 2 раза в иные события. Среди вызволенных автомобилей 15 легковых, 3 кареты скорой помощи, 2 автобуса и 2 грузовика.
В результате пожаров погиб 1 человек, уничтожено 1 и повреждено 17 зданий. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации или строительстве приборов печного отопления, а также неосторожность граждан при курении.01 — копия
В связи с этим, спасатели призывают население чаще обращать внимание на состояние отопительных приборов.
Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей. Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам.
Также спасатели обращаются к водителям с просьбой воздержаться от поездок на большие расстояния. Если же вы отправились в дорогу, обязательно возьмите с собой теплые вещи и горячие напитки.
Помните, что соблюдение этих правил поможет Вам избежать беды и сохранить свою жизнь.
За выходные черниговские спасатели 34 раза помогли горожанам
- Сегодня, 12:00
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В течение выходных и праздничных дней с 7 по 9 января, подразделения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров, чрезвычайных событий и оказания помощи населению. Из них 18 выездов на ликвидацию пожаров, 14 выездов для оказания помощи водителям автомобилей, попавших в снежные заносы и 2 раза в иные события. Среди вызволенных автомобилей 15 легковых, 3 кареты скорой помощи, 2 автобуса и 2 грузовика.
В результате пожаров погиб 1 человек, уничтожено 1 и повреждено 17 зданий. Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации или строительстве приборов печного отопления, а также неосторожность граждан при курении.01 — копия
В связи с этим, спасатели призывают население чаще обращать внимание на состояние отопительных приборов.
Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей. Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам.
Также спасатели обращаются к водителям с просьбой воздержаться от поездок на большие расстояния. Если же вы отправились в дорогу, обязательно возьмите с собой теплые вещи и горячие напитки.
Помните, что соблюдение этих правил поможет Вам избежать беды и сохранить свою жизнь.
Источник: 0462.ua
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