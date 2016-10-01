﻿﻿ Безработные в Чернигове помогают ликвидировать свалки » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Безработные в Чернигове помогают ликвидировать свалки
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Безработные в Чернигове помогают ликвидировать свалки

  • Автор:samarsky
  • Сегодня, 12:30
  • Просмотров: 20
Безработные в Чернигове помогают ликвидировать свалки
В прошлом году в области почти 8000 безработных были привлечены к общественным и другим работам временного характера. Об этом сообщает Черниговский областной центр занятости.

По словам директора областного центра занятости Лидии Падалки, подавляющее большинство безработных работали на общественно-полезных оплачиваемых работах в интересах общин.

Это уборка населенных пунктов, кладбищ, вырубка, расчистка, уборка и содержание в надлежащем состоянии придорожных полос, остановок общественного транспорта.

В результате - на Черниговщине ликвидировано 949 несанкционированных свалок, упорядочено 474 кладбища, высажено около двух тысяч деревьев.

Кроме того, благодаря привлечению безработных к временным работам в Репкинском, Семеновском и Борзнянскому лесничествах высажено около 418 000 саженцев деревьев.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Количество безработных в области уменьшилось

В течение 2016 на учете в центрах занятости области находились и получали социальные услуги 41,2

На Черниговщине более тысячи участников АТО получили услуги службы занятост ...

В течение января-октября текущего года в области на учете в службе занятости находилось и получало

На Черниговщине 300 безработных привлекли к оформлению субсидий

В области активно продолжаются общественные и другие работы временного характера по информированию

Количество безработных в области уменьшилось

В течение января-октября 2016 года в области за помощью в поисках работы в службу занятости

На Черниговщине не хватает «рабочих рук»

Более 18 000 свободных рабочих мест от работодателей региона насчитывалось в областной службе

О состоянии рынка труда Черниговской области и деятельность службы занятост ...

В январе-октябре 2014 года на учете в центрах занятости области находилось почти 37,4 тыс.
﻿
Видео
Из-за субсидий у черниговских тепловиков долги и нехватка га... В Чернигове в четвертый раз будут водить козу (видео) Черниговские художники представили выставку "Восхождение" Украинский журналист загнал своим вопросом Путина в тупик (в... Водитель троллейбуса поймал карманника (видео) "Праздник Святого Николая и открытие новогодней елки (видео)
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети