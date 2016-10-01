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В прошлом году в области почти 8000 безработных были привлечены к общественным и другим работам временного характера. Об этом сообщает Черниговский областной центр занятости.
По словам директора областного центра занятости Лидии Падалки, подавляющее большинство безработных работали на общественно-полезных оплачиваемых работах в интересах общин.
Это уборка населенных пунктов, кладбищ, вырубка, расчистка, уборка и содержание в надлежащем состоянии придорожных полос, остановок общественного транспорта.
В результате - на Черниговщине ликвидировано 949 несанкционированных свалок, упорядочено 474 кладбища, высажено около двух тысяч деревьев.
Кроме того, благодаря привлечению безработных к временным работам в Репкинском, Семеновском и Борзнянскому лесничествах высажено около 418 000 саженцев деревьев.
Безработные в Чернигове помогают ликвидировать свалки
- Сегодня, 12:30
- Просмотров: 20
В прошлом году в области почти 8000 безработных были привлечены к общественным и другим работам временного характера. Об этом сообщает Черниговский областной центр занятости.
По словам директора областного центра занятости Лидии Падалки, подавляющее большинство безработных работали на общественно-полезных оплачиваемых работах в интересах общин.
Это уборка населенных пунктов, кладбищ, вырубка, расчистка, уборка и содержание в надлежащем состоянии придорожных полос, остановок общественного транспорта.
В результате - на Черниговщине ликвидировано 949 несанкционированных свалок, упорядочено 474 кладбища, высажено около двух тысяч деревьев.
Кроме того, благодаря привлечению безработных к временным работам в Репкинском, Семеновском и Борзнянскому лесничествах высажено около 418 000 саженцев деревьев.
Источник: 0462.ua
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